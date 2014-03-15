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Halepçe Katliamı Mersin’de protesto edildi

BDP Mersin İl Başkanı Halis Değer, Halepçe katliamının derin bir yara bıraktığını belirterek, katliamı kınadıklarını söyledi

15 Mart 2014 17:28

BDP Mersin İl Örgütü önünde toplanan BDP üyesi bir grup Kürtçe yazılı "Halepçe Katliamını protesto ediyoruz" pankartını açarak "Kahrolsun Halepçe Katliamı" sloganı attı. BDP Mersin İl Başkanı Halis Değer, Halepçe'de binlerce yaşlı, genç, çocuk ve kadının vahşice katledildiğine işaret ederek, bu katliamı kınadıklarını söyledi. Katliamların insanlık tarihinde derin bir yara bıraktığını ifade eden Değer, "Binlerce Kürt kimyasal silahlar ile katledilmiştir. Halepçe adeta yerle bir edilmiştir. Halepçe katliamı bütün Kürtlerde derin bir acıya neden olmuş, kalplerinde derin bir yara açmıştır" dedi.
"Biz Kürtler tarih boyunca bize yapılan zulmü unutmadık, unutmayacağız" diyen Değer, "Bu tür olayların yaşanmaması için bütün gücümüz ve inancımız ile karşı koyacağız" diye konuştu.

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