Halep ve diğer Suriye şehirleri yerle bir edilirken yetki ondaydı; Ukrayna'daki Rus kuvvetlerin komutası General Dvornikov'a verildi

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Rusya ordusu Ukrayna'daki işgalin ilk bir buçuk ayında hedeflerinin çok uzağında kalınca Kremlin, Rusya'daki askerlerin komutasını Suriye Savaşı'nda birçok sivil ölümünden sorumlu olmakla suçlanan General Aleksandır Dvornikov'a verdi.

Rusya'nın bu noktaya kadar Ukrayna'da tüm güçleri komuta eden merkezi bir komutanı yoktu. Artık bu rolü Dvornikov üstlenecek. Analistler, bu atamanın işgalin şu ana kadar başarısız olduğuna işaret eden bir başka kanıt olabileceğini ifade etti.

Atamayı bir ABD'li yetkili Associated Press'e doğruladı.

Suriye İç Savaşı'nın en kanlı yıllarından 2015'te Dvornikov, Moskova'nın Suriye'de Beşar Esad'ı ayakta tutma girişimleri kapsamında ülkenin hava savaşı girişiminin lideriydi. Rusya'nın desteğiyle Suriye askerleri kendi şehirlerine bomba yağdırdı ve binlerce sivili katletti.

Batılı kaynaklara göre Rusya güçleri, Dvornikov liderliğinde Suriye'de 10 bin bombardıman yaptı. Bu süreçte Halep ve Humus kentleri yaşanılmaz hale getirildi.

Dvornikov'a Suriye'deki faaliyetlerinin ardından "Rusya Federasyonu Kahramanı" ödülü verilmiş ve Güney Askeri Bölge komutanı yapılmıştı. Generalin adı genelkurmay başkanlığı için de geçiyordu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan konuyla ilgili olarak, "Hiçbir general ataması Rusya'nın Ukrayna'da stratejik başarısızlığa uğradığı gerçeğini silemez" dedi.

Sullivan, yeni komutanın Ukrayna'da sivillere zulüm edeceğini ve savaş suçları işleyeceğini öngördü.