Halep kuşatması: İsyancılar ellerindeki bölgelerin yüzde 60'ını kaybetti

İngiltere merkezli bir gözlem kuruluşu, Beşar Esad güçlerinin dün Halep'in doğusundaki Tarık el Bab bölgesini ele geçirmesiyle, kentin doğusunda daha önce isyancıların elinde olan bölgelerin 3'te 2'sinin rejimin eline geçtiğini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Tarık el Bab'ın dört yıl isyancıların elinde kaldıktan sonra yeniden Suriye hükümetinin eline geçtiğini açıkladı.

Şu an Halep'in batısında olan BBC'nin kıdemli muhabiri Lyse Doucet, Tarık el Bab'ın hükümet güçlerinin eline geçmesiyle isyancıların elindeki bölgelerin yüzde 60'ının rejimin eline geçtiğini söyledi.

Suriye Gözlemevi de, bu zaptla Halep'in havaalanı ile Esad idaresindeki bölgeler arasında bir bağlantı noktası açıldığını duyurdu.

Doucet, gece boyunca Halep'in doğusunda ağır bombardımanın devam ettiğini de belirtti.

Çatışmaların şiddetlenmesiyle binlerce kişinin Tarık el Bab'dan komşu bölgelere kaçtığı belirtiliyor.

Halep'in doğusunda isyancıların elindeki bölgeler geçtiğimiz son üç haftada hükümet güçleri ve milislerce ele geçiriliyordu.

Yaklaşık 250 bin kişi kentin kuşatma altındaki bölgelerinde yaşam savaşı vermeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) hafta içinde Halep'in doğusundaki koşulların artık, ameliyatları anestezi olmadan yapılmaya zorlayacak kadar vahim olduğunu açıklamıştı.

Hafta başında BM İnsani Yardım Dairesi Başkanı Stephen O'Brien, müdahale edilmezse kuşatma altındaki bölgelerin "büyük bir mezarlığa dönüşeceği" uyarısında bulunmuştu.

Halep, 2011'de Beşar Esad karşıtı ayaklanma başlamadan önce ülkenin en büyük kenti ve ticaret merkeziydi.

Suriye hükümeti Eylül ayında Halep'in doğusunda kuşatma başlatmış ve ilerleyen günlerde de kenti ele geçirmek için Rusya destekli hava saldırıları ve İran destekli milislerle harekete geçmişti.

Suriye Gözlemevi, saldırıların yoğunlaştığı Kasım ayının ortasından beri isyancıların elindeki bölgelerde 300'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.