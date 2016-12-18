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BBC Türkçe

Halep için gözlemci tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde oylanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Halep'ten tahliyelerin uluslararası gözlemcilerin denetiminde yapılması ve sivillerin korunmasını öngören karar tasarısını oylayacak.

18 Aralık 2016 16:56

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu karar tasarısı, tahliyelerin denetimi için Halep'e uluslararası gözlemci gönderilmesini öneriyor.

Tasarıda, bölgeye gönderilecek gözlemcilerin tahliyelerin denetimi dışında sivillerin korunması konusunda da rapor hazırlaması öngörülüyor.

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, karar tasarısına desteklerini açıklarken olası bir Rusya vetosu halinde, tasarının BM Genel Kurulu özel oturumunda görüşülmesi için girişimde bulunacaklarını açıkladı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da sivillerin uluslararası gözlemcilerin denetiminde Doğu Halep'ten çıkarılmasının "yaşanan vahşeti engellemeye" yardımcı olacağını söyledi.

Moskova yönetimi ise tasarıya karşı çıkacağı sinyalini verirken, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ise Halep'te gözlemcilerin bölgede görev almasının haftalar süreceğini savundu.

Moskova, Suriye krizinin başladığı 2011'den bu yana altı BM karar tasarısını veto etti.

Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgede yaşayan sivillerin tahliyesi Cuma günü durduruldu. Ancak Pazar sabahı yeniden anlaşmaya varıldığı yönünde haberler geliyor.

BBC'ye konuşan Suriye Kızılayı Başkanı Münir Hakimi anlaşmanın yeniden tesis edilmesini beklediklerini kaydedip, "Bu sabah bana gelen haberler 6 saat önce anlaşmaya varıldığı yönünde. Ekibimiz hazır" dedi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün sözcülerinden Elodie Schindler ise son durumla ilgili olarak "Doğu Halep'ten insanları tahliye etmeye hazırız. Umarız Pazar sabahı başlar" açıklamasını yaptı.

En az 6 bin kişi kırılgan ateşkes altında Perşembe günü Doğüu Halep'ten ayrıldı. Ancak bir gün sonra iki tarafın birbirini anlaşmayı bozmakla suçlamaları eşliğinde tahliyeler durdu.

BBC'ye konuşan Suriye hükümeti kaynakları, silahlı muhalif grupların İdlib'in Fua ve Kefraya köyündeki sivillerin tahliyesine izin vermemeleri nedeniyle Doğu Halep'teki işlemin durdurulduğunu savunmuştu.

Muhalifler ise Suriye ordusunu destekleyen Şii milislerin kendilerine ateş açtığını ve tahliye işleminin bu yüzden durdurulduğunusöylemişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Pazar günü yaptığı açıklamada, El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi üyelerinin İdlib'de muhalif kuşatması altındaki Fua ve Kefraya'ye giden otobüsleri durdurduğunu açıkladı.

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