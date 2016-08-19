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Deutsche Welle

Halep için ateşkes umudu

Rusya'nın Halep'te ateşkes ilan etme önerisi BM ve Almanya tarafından memnuniyetle karşılandı. Alman Kızılhaçı insani yardım çalışmaları için taraflardan ateşkese uyacaklarını taahhüt etmelerini istedi.

19 Ağustos 2016 14:05


Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Rusya'nın, şiddetli çarpışmaların cereyan ettiği Halep'te 48 saat süreyle ateşkes ilan etme önerisini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ateşkesin Suriye'nin ikinci büyük kentinde yaşayanlara acilen ihtiyaç duydukları gıda maddesi, tıbbi malzeme ve içme suyu ulaştırabilmek açısından önemli bir adım olacağı belirtildi. Rusya'nın bu öneriyi Cenevre'deki Suriye görüşmeleri sırasında yaptığı öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı Twitter kanalıyla ateşkese hazır olduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletlerin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura da ateşkes önerisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 48 saatlik ateşkesin ‘pilot proje' olacağı ve ateşkesin başlayacağı gün ve saatin BM'nin yardım konvoylarıyla bilgi vermesinden ve ABD'den güvenlik garantisi alınmasından sonra açıklanacağı belirtilmekteydi.

Alman Kızılhaç Teşkilatı Başkanı Rudolf Seiters Haleplilere insani yardım ulaştırılması açısından ateşkes kararlaştırılmasının elzem olduğunu ve halka yardım malzemesi ulaştırıp harap vaziyetteki altyapıyı düzeltmek ve su borularını elden geldiğince onarabilmek için bu süreye ihtiyaç olduğunu belirtti. Seiters, yardım ekiplerinin çalışabilmesi için tarafların ateşkese uyacaklarını garanti etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Rejimin savaş anlayışı

Gıda, su ve ilaç kadar yakıt sıkıntısının da çekildiği Halep'te hastanelere jeneratörle elektrik verilemediğini kaydeden Kızılhaç Başkanı Seiters hastanelere yapılan bombardımanlarda hekim ve hastaların can verdiğini ve Suriye anlaşmazlığına vakit kaybetmeden yerel ve uluslararası aktörlerin katılımıyla kalıcı çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Almanya Hükümeti'nin insan hakları politikası ve insani yardım sorumlusu Bärbel Kofler Suriye hapishanelerindeki tutuklulara yapılan işkencenin insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu söyledi. Kofler, ‘işkence, dayak, cinsel şiddet, tıbbi bakımdan mahrum etme ve aç bırakmanın Suriye rejiminin savaş anlayışını yansıtan olağan bir uygulaması olduğunu', sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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