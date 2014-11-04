'Halep düşerse mülteci sorunu ile karşı karşıya kalırız'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Halep'in düşmesi durumunda Türkiye olarak, bizi de çok ciddi şekilde kaygılandıran büyük bir mülteci sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.



Başbakan Davutoğlu başkanlığında düzenlenen Genelkurmay Başkanlığı Bilgilendirme toplantısı sona erdi.



Koalisyon unsurlarının, Esed'e yönelik açık ve net bir tutumla "bu saldırıları durdurmazsanız, şu askeri tehditte bulunurum" dediğine de şahit olmadıklarını vurgulayan Başbakan Davutoğlu, şunları kaydetti: "Suriye halkı 3,5 yıldır zulüm altında, onurlu bir direniş sergiliyor ve bu direnişin de sembol şehri Halep. Halep'in düşmesi durumunda gerçekten Türkiye olarak bizi de çok ciddi şekilde kaygılandıran büyük bir mülteci sorunu ile karşı karşıya kalabiliriz. Onun için biz 'güvenli bölge' talep ediyorduk. Onun için 'sadece IŞİD değil, Esed rejimine karşı da tedbir alınmalı' diyorduk.



IŞİD tehlikesini ortaya çıkaran Suriye rejiminin saldırılarıdır ve Suriye rejiminin ta kendisidir çünkü Suriye rejimi havadan bombaladığı yerlerde, Halep ve civarında, Rakka'da, Telabyat da önce Suriye rejimi havadan bombaladı, IŞİD teröristleri de karadan girdi. Şimdi yine IŞİD'in ortaya çıkardığı konjonktür nedeniyle Esad rejimi Halep'e dönük baskılarını artırdı. Dünyanın artık bu tutumundan, uluslararası toplumun bu aymazlıktan kurtulması ve Suriye yönetimine karşı açık ve net tavrını ortaya koyması lazım. Tabii böyle bir mülteci akını olmasını istemeyiz, arzu etmeyiz, bu konuda da taraflarla temaslarımız, bilgi paylaşımlarımız sürüyor. Suriye halkının da kolay bir şekilde IŞİD'e de Esad'a da teslim olmayacak nitelikte onurlu mücadelesini sürdüren bir Suriyeli halk var. Ümit ederiz, bu direnişlerinde başarılı olurlar."

'Çözüm Süreci'ni Genelkurmay Başkanımızla paylaştık'

Görüşmede yoğunlaşılan konuların uluslararası ve bölgesel konjonktürle ilgili hususlar olduğunu tekrarlayan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Çözüm Süreci konusunda yine Genelkurmay Başkanımızla görevi alır almaz Çözüm Süreci mekanizması içinde zaten bunları hep paylaştık. Tutumumuz, bütün kamuoyu tarafından bilindiğinin çok ötesinde, tabii Genelkurmay Başkanımız tarafından hem biliniyor hem takip ediliyor. Çözüm Süreci, Türkiye'de milli birlik ve beraberliği temin edecek ve şiddeti, terörü sonlandıracak bir projenin adıdır.



Bu anlamda da nasıl bir kademelendirilmiş bir şekilde bu hedefe ulaşılacağı konusunda da sürekli istişare halindeyiz. Kamu düzeni konusunda ise güvenlik birimlerimiz hem emniyetimiz hem jandarmamız hem de silahlı kuvvetlerimiz, kamu düzenini sağlama konusunda siyasi otoritenin verdiği talimatları uygun şekilde Türkiye'nin her yerinde görevini yürütmektedir, bu konuda herhangi bir farklı kanaat yok."