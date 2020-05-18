Halef, selefe karşı: ABD'de başkanların 'savaşı' büyüyor

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha selefi Barack Obama'yı hedef alarak daha önce ABD başkanları arasında görülmemiş türde bir atışmayı sürdürdü.

Obama'nın cumartesi günü hükûmetin Koronavirüs salgınıyla mücadele ediş biçimini eleştirmesinin ardından Trump, selefine "beceriksiz" dedi.

Pazar günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Obama'dan söz ederken, "Bakın, o beceriksiz bir başkandı. Tüm diyebileceğim bu. İğrenç derecede beceriksiz" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü "Tarihsel olarak siyah üniversiteler" birliğinin mezuniyet töreninde hükûmetin krize karşı attığı adımları eleştiren Obama "Her şeyden önce bu pandemi sürecinde perde düştü; yönetimdeki birçok kişinin ne yaptığını bilmediğini gördük. Birçoğu süreci yönetiyor gibi davranmıyor bile" diye konuştu.

Atışma, Obama'nın eski çalışanlarıyla yaptığı bir konuşmanın sızması sonucu başladı. Konuşmanın kayıtlarında Obama'nın "hukukun üstünlüğünden endişe duyduğunu" ve "Koronavirüs salgınına verilen karşılığın kaotik bir felaket" olduğunu söylediği duyuldu. Trump, bu haberlerin ardından sıklıkla Obama'yı hedef aldı ve Watergate Skandalı'na göndermede bulunarak olayı "Obamagate" skandalı olarak nitelendirdi.