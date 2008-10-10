Haldun Taner Ödülü Hasan Özkılıç’ın

Hasan Özkılıç’ın “Gönlümün Şirazesi Bozuldu” adlı öykü kitabı kendisine Haldun Taner Öykü Ödülü’nü getirdi.



Doğan Hızlan’ın başkanlığında, Sibel Türker’in yazmanlığında Doç. Dr. Füsun Akatlı, Prof. Dr. Nüket Esen, Semih Gümüş, Prof. Dr. Şara Sayın, Demet Taner ve Prof. Dr. Tahsin Yücel’den oluşan Seçiciler Kurulu Özkılıç’ın kitabını, “öykücülüğün yeni bir düzeyini göstermesi, dilini gitgide yetkinleştirmesi ve Doğu’nun hikâyesini özenli, abartısız ve kendine özgü ayrıntılarla anlatması nedenleriyle” 2007 Haldun Taner Öykü Ödülü’ne değer buldu.



Hasan Özkılıç’ın Ödülü 13 Ekim Pazartesi günü Tepebaşı’ndaki Pera Müzesi’nde yapılacak törenle verilecek.



Hasan Özkılıç kimdir?



Hasan Özkılıç, 1951 yılında Iğdır’da doğdu. Orta ikinci sınıfa kadar burada eğitim gördü. Ailesi, 1968 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesine işçi olarak göçtü. Eğitimine burada devam etti. 1973 yılında Turgutlu Lisesi’nden mezun oldu. 1974 yılında Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne kaydoldu, bu okulu 1980 yılında bitirdi. 70’lerin başında yazmaya başladı. İlk öyküsü 1974 yılında Demokrat İzmir Gazetesi’nde yayınlandı. Uzunca bir süre öykülerini dergilerde yayınlayan Özkılıç’ın ilk kitabı Kuş Boranı 1988 yılında yayınlandı. 2000-2005 yılları arasında İzmir’de Agora dergisini çıkardı. Kızı Öykü, 2000 yılında doğdu.



Son 10 yılın kazananları:



Milliyet tarafından 1987 yılından bu yana verilmekte olan Haldun Taner Öykü Ödülünü son 10 yılda kazanan yazarlar ve eserleri şöyle:



2006 Sibel Türker Ağula - Kaç Hayat Gizliyoruz Kendimizde, Kaç Hayatı Susuyoruz

2005 Yavuz Ekinci - Sırtımdaki Ölüler

2004 Faruk Duman - Keder Atlısı

2003 - Ödül verilmedi

2002 Yiğit Okur - O Zaman Kim Söyleyecek Şarkıları

2001 Özen Yula - Mazi Taşıyan Trenler

2000 Ayşe Kilimci - Yıldızları Dinle

1999 Ayşe Kilimci - Aktör

1998 Mehmet Zaman Saçlıoğlu - Topaç











