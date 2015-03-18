Türk öykü ve tiyatro tarihinin en önemli yazarlarından Haldun Taner, doğumunun 100’üncü yılı vesilesiyle Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi işbirliğinde düzenlenen bir sergiyle anılıyor.

Önceki gün izleyicilerle buluşan “Bir güçlü yazar, bir güzel insan: Haldun Taner 100 yaşında” başlıklı sergi, yazarın edebi hayatına olduğu kadar kişisel hayatına da ışık tutuyor. Sergi, ağırlıklı olarak yazarın fotoğraflarından oluşuyor. Taner, kah tiyatro galalarında kah çalışma odasında, Ara Güler, Yıldız Moran gibi ünlü fotoğrafçıların objektifinden fotoğraflara sanatçının eserlerinden alıntılar eşlik ediyor. İzleyici bazen de yıllar öncesinden bir tiyatro afişi karşılaşıyor: “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”.

Özge Kara'nın Milliyet'te yayımlanan haberine göre, sanatçıya ait şapka, eldiven, kravat, kol düğmeleri, saat gibi kişisel eşyaların yanı sıra 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Filolojisi bölümünden aldığı diploma, 1982 yılında gazeteciler Cemiyeti tarafından kendisine takdim edilen Güncel Yazılar dalında Yılın Gazetecisi Ödülü de sergideki yerini almış. Milliyet Gazetesi Kimlik Kartı da bu belgeler arasında. Yazarın farklı zamanlarda farklı yayınevlerinden çıkmış kitapları sergi boyunca izleyicinin karşısına çıkıyor. Bu kitapların sergilendiği bir bölmede yazarın daktilosuna yer verilmiş. Sergi bir ay süreyle CKM’de görülebilir.

Haldun Taner'e dair her şey



Aramızdan ayrılalı neredeyse 30 yıl olmasına rağmen ona ait ne varsa özenle saklamış yazarın eşi Demet Taner. Yazarın 100’üncü doğum günü için bir sergi düzenlemek istendiği zaman hepsini ortaya çıkarmış ve nihayetinde böyle bir seçki ortaya çıkmış. Serginin açılışına katılan Demet Taner ortaya çıkan sonuçtan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Çok mutluyum böyle bir sergi yapıldığı için. Bu vesileyle Haldun Taner’in kişisel eşyalarının topluma mal olması

çok güzel.”