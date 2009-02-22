Haldun Dormen, sanatçıya sahip çıkılmasını istedi

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde sahnelenen oyunda başrol oynayan ünlü tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, Türkiye'de tiyatro sanatçılarının ekonomik durumlarının kötü olduğunu belirterek, tiyatroya ve oyunculara sahip çıkılmasını istedi.



Çorlu Belediyesi'ne bağlı Tamer Levent Sahnesi'nde Moliere'nin yazdığı, Hakan Altıner'in yönettiği `Kibarlık Budalası' adlı oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkan usta oyuncu Haldun Dormen, 17'nci yüzyılın Fransa'sında cahil ve çok zengin adam rolünü iki perdelik oyunu ile sergiledi. 250 kişinin izlediği oyun sonrasında Dormen ve ekibini seyirciler ayakta alkışladı. Oyun sonunda Dormen, kendisine ve ekibine gösterilen ilgi teşekkür etti ve Türk tiyatrosuna sahip çıkmalarını istedi.



Oyun sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 55 yıllık tiyatro sanatçısı Haldun Dormen, Türkiye'de tiyatro sanatçıların ekonomik durumlarının kötü olduğunu, televizyon programı yapmayan tiyatro sanatçısının geçim sıkıntısı içinde olduğunu ve Türk tiyatrosunun kör, topal gittiğini söyledi. Dormen sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ülkemizde tiyatro sanatçıları gün geçtikçe azalıyor. Ama yine de sevindirici olan durum, günden güne az da olsa Türkiye'nin değişik yerlerinde sahneler açılıyor, insanlar tiyatro izleyebiliyor. Ülkemizde tiyatroya ve tiyatro sanatçılarına daha güzel imkânlar sağlanmalı. Tiyatro sanatçıları bu işten çok ciddi paralar kazanamadıkları için televizyonlarda program yapmak zorunda kalıyor. Aksi halde geçim sıkıntısı içine düşerler. Ben de 55 yıllık tiyatro sanatçısıyım, ancak özel bir televizyonda program yapıyorum.''



Gazanfer Özcan'ın vergi borcu



Vefat eden tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan'ın ölümünün ardından ortaya çıkan vergi borcu ve yurt dışına çıkma yasağı ile ilgili de açıklamada bulunan Dormen, "Hayatının 50 yılından fazla bir bölümünü tiyatro sahnelerine adayan Gazanfer Özcan'ın, ölümünün ardından vergi borçlusu olduğu ortaya çıktı. Böyle büyük bir sanatçının ve hatta devlet sanatçısının yurt dışına çıkma yasağı olması bizleri derinden yaralamıştır'' dedi.



(DHA)

