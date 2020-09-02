Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu ve seslendime sanatçısı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Oyuncu bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla diziye damga vuran 62 yaşındaki ünlü oyuncu Haldun Boysan'ın Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleşen cenaze namazına, yeni yayınlanacak olan Maria ile Mustafa dizisinden rol arkadaşları Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'in yanı sıra, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği, Haldun Boysan'ın yakınları ve ünlü isimler katıldı.

Ünlü oyuncunun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

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