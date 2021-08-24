Halay çekerken müziğin kesilmesi üzerine çıkan tartışmada öldürüldü

Tekirdağ’da düğünde halay çekilirken çıkan tartışma sonrası 28 yaşındaki Erhan A., 25 yaşındaki Ferdi Alparslan'ı bıçaklayarak öldürdü. Erhan A., gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Hayrabolu ilçesi Soylu Mahallesi'ndeki bir düğünden sonra meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında çekilen halayda müziğin kesilmesi üzerine Erhan A. ile Ferdi Alparslan arasında tartışma yaşandı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Ancak düğünün dağılmasının ardından ikili yeniden tartıştı. Erhan A., üzerindeki bıçakla Alparslan'ı bıçakladı. Alparslan, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Erhan A.'nın, yapılan kontrolünde, 1.10 promil alkollü olduğu belirlendi. (DHA)