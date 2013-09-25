Halay çeken öğrencilere destek veren öğretim görevlisine polis tehdidi

Dicle Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ersin Vedat Elgür, İ.İ.B.F önünde toplanıp halay çeken öğrencilere destek verdiği için polis tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Fakülte önünde alkış seslerini duyduklarını ve öğretim görevlileri olarak aşağı indiklerini anlatan Elgür, “Bugün bir etkinlik, eylem yok diye biliyoruz. Büyük ihtimal polislerin gelişini protesto ediyordu öğrenciler, bunun için fakülteden çıktılar” dedi.

Faruk Ayyıldız'ın evrensel.net'teki haberine göre fakülte önünde polisin 'kışkırtıcı' bir tutum sergilediğini savunan Elgür, “Normalden daha fazla polis kamerası vardı. Her öğrenciyi tek tek çekiyorlardı. Açıkçası bir olay çıksın diye gelmişti polisler” dedi. Alkışlı protestonun ardından öğrencilerin halay çekmeye başladığını ifade eden Elgür şöyle konuştu: “Halayla birlikte polis amiri de konuşmaya başladı. Konuşmanın içeriği polisin gündelik görevinin ötesinde bir ideolojik propagandaydı. AKP ’nin propagandasını yapıyorlardı.” Polis amirinin, “Başbakanımızın emriyle üniversitelerde artık bu tarz eylemler olmayacak”, “Masum öğrenciler suçluların yanından ayrılsın” şeklinde anonslar yaptığını ifade eden Elgür, polislerin olayı kontrol altına alma gibi bir dertlerinin olmadığını ve taraf olarak öğrencilere karşı konuştuğunu söyledi.

'Halay çekmek hangi yasaya göre suç'

Polis amirinin yaklaşık 20 dakika konuştuğunu aktaran Elgül, “Bu yaptığınız eylem suç anonsu yapılıyordu. Halay çekmenin neresi suç bilmiyorum” dedi. Gezi süreciyle birlikte polisin okul içindeki davranışlarının tamamen değiştiğini aktaran Elgül, “Polisler sorun çözmekten öte toplumsal olaylara müdahale eden bir taraf haline geldi. Tayyip Erdoğan ’ın konuşmaları polisi bir savaş ordusuna çevirdi” diye konuştu.

Öğretim görevlisi arkadaşlarıyla birlikte öğrencilerin halay çektiği noktanın 20 metre ötesinde, fakülte girişinde durduklarını söyleyen Elgül, polislerin üzerlerine yürüdüğünü kaydetti. Polis amirinin, “Okulda bu eylemlere destek veren öğretim elemanlarının olduğunu da biliyoruz. Onlar ayaklarını denk alsın” şeklinde ifadeler kullandığını belirten Elgül, “Siz ne hakla benimle böyle konuşuyorsunuz” şeklinde tepki gösterdiğini ve amirin, “Benim her şeye hakkım var. Seni gözaltına almaya da hakkım var” sözlerini kullandığını vurguladı. 10 dakika boyunca polis amirinin benzer cümlelerle kendilerini tehdit ettiğinin altını çizen Elgül, İnsan Hakları Derneği'ne suç duyurusunda bulunacağını söyledi.