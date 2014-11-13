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Dünya

Halat koptu, 68. katta asılı kaldılar

ABD'nin en yüksek binası olan Dünya Ticaret Merkezi-1'de pencereleri temizleyen 2 görevli, iskelenin bir halatının kopması nedeniyle 68. kat hizasında mahsur kaldı

13 Kasım 2014 00:19

ABD'nin New York şehrinde ülkenin en yüksek binası Dünya Ticaret Merkezi-1'de pencereleri temizleyen 2 görevli iskelenin bir halatının kopması nedeniyle 68. kat hizasında mahsur kaldı. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Manhattan bölgesinde bulunan DTM binasındaki 2 cam silici, kullandıkları iskeledeki halatlardan birini kopması sonucunda 68. katta askıda kaldı.

358.4 metre yüksekliğindeki ABD'nin en yüksek binasında öğlen 12:45 sırasında meydana gelen olayda kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

11 Eylül 2001'de terör saldırısı sonucu yıkılan ''İkiz Kuleler'' olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'nin  bulunduğu alana yapılan  Dünya Ticaret Merkezi-1, İkiz Kuleler'in yıkımından 13 yıl sonra geçen hafta tamamen hizmete açılmıştı.

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