Halat koptu, 68. katta asılı kaldılar

ABD'nin New York şehrinde ülkenin en yüksek binası Dünya Ticaret Merkezi-1'de pencereleri temizleyen 2 görevli iskelenin bir halatının kopması nedeniyle 68. kat hizasında mahsur kaldı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Manhattan bölgesinde bulunan DTM binasındaki 2 cam silici, kullandıkları iskeledeki halatlardan birini kopması sonucunda 68. katta askıda kaldı.
358.4 metre yüksekliğindeki ABD'nin en yüksek binasında öğlen 12:45 sırasında meydana gelen olayda kurtarma çalışmaları devam ediyor.
11 Eylül 2001'de terör saldırısı sonucu yıkılan ''İkiz Kuleler'' olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu alana yapılan Dünya Ticaret Merkezi-1, İkiz Kuleler'in yıkımından 13 yıl sonra geçen hafta tamamen hizmete açılmıştı.