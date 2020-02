Halasının karaciğer dokusuyla yaşama tutundu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, karaciğerinde gelişen siroz nedeniyle komaya giren Burak Ünveren (23), halası Şükran Demirpençe\'den (26) nakledilen karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

Afyonkarahisar\'da oturan Burak Ünveren, henüz 9 yaşındayken geçirdiği enfeksiyon hastalığının ardından Ankara Dr. Sami Ulus Hastanesi\'ne götürüldü. Ünveren, karaciğerinde su birikmesi sonrası görülen karaciğer sirozu nedeniyle tedaviye alındı. 14 yıl ilaç tedavisiyle yaşamını sürdüren Ünveren, 23 yaşına geldiğinde karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. Ünveren\'e, Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi\'nde halası Şükran Demirpençe\'nin bağışladığı karaciğer dokusu nakledildi. Burak Ünveren, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

RİSK ARTTI, CANLIDAN NAKİL YAPILDI

Burak Ünveren\'in karaciğer sirozu nedeniyle ileri derecede sağlık sorunuyla karşılaştığını belirten Prof. Dr. Aydınlı, \"Hastamızda hızlı gelişen karaciğer koması sonucunda hayati tehlike oluştu. Nakil için acil karaciğer çağrısında bulunuldu. Bağış olmadı ve hayati riskin artması üzerine canlıdan nakil için çalışmalar başladı. Bunun üzerine halası verici oldu ve hastamıza halasından nakil yaptık. Alıcı ve verici ameliyatı toplam 12 saat sürdü. Bu süre içinde organ bulunmaması halinde hastamızı kaybedebilirdik. Bu nedenle kadavradan organ bağışı çok önemli\" diye konuştu. Prof. Dr. Aydınlı, bağış yapan Şükran Demirpençe\'nin kısa süre sonra sosyal yaşamına döneceğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİ

Nakilden sonra doktor ve hemşirelerle konuşan Burak Ünveren, askere gidemeyeceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Halası tarafından teselli edilen Ünveren, \"Asker olamasam da vatanım için faydalı işler yapacağım. Şükran halama bir can borçluyum. Onun yerinde ben de olsam aynısını yapardım, hiç tereddüt etmezdim. Eğer halam bana verici olmasaydı, şu an hayatta olmayabilirdim. Halam ve doktorların sayesinde bugün ayaktayım\" dedi.

Yeğenine karaciğerinin bir parçasını veren Şükran Demirpençe de hiç düşünmeden verici olmayı kabul ettiğini belirterek, \"Kan grubum tuttu, ben de hiç düşünmeden \'Cansa can, kansa kan veririm\' dedim. Bir an önce Burak\'ın sağlığına kavuşması için dua ediyorum\" diye konuştu.

