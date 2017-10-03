Halaçoğlu: Hedefimiz yüzde 50+1 oy

Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni siyasi partinin 3 gün sürecek tüzük çalışmaları Bursa'da başladı. Akşener'in katılmadığı bugünkü toplantı öncesi açıklamalarda bulunan eski MHP'li Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, hedeflerinin 2019 seçiminde yüzde 50+1 oy almak olduğunu söyledi.

Basına kapalı yapılan toplantı öncesinde eski MHP milletvekilleri Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2000’li yıllardan itibaren iktidar ve muhalefetin adeta önceden belli olduğu seçimler yapıldığını savunan Yeniçeri, “Bu durum sürdürülebilir değildir. Milletin potansiyelinin siyasete aktarılabilmesi, Türk siyasetinin yeni bir kan ve yeni bir ruh ile harekete geçebilmesi için yeni bir şeylere ihtiyaç var” dedi.

Türkiye’nin, içinde bulunduğu siyasi ve dış politika açısından yeni bir oluşuma ihtiyaç duyduğunu belirten Kayseri Milletvekili Halaçoğlu ise “Bütün Türkiye’yi, insanlarımızı kucaklayacak bir siyasi oluşum meydana getiriyoruz. Yeni kurulan siyasi partinin en önemli yanı, doğrudan doğruya millete ait bir parti olmuş olması” ifadelerini kullandı.

"Ülkeyi parlamenter sisteme döndürecek bir programla karşılaşacaksınız"

Yeni kurulacak parti ve tüzük çalışmaları hakkında da bilgiler veren Halaçoğlu şöyle konuştu:

“Bugün burada, arkadaşlarımızla 3 günlük bir program yapacağız, bunun çerçevesinde yeni partinin tüzüğü ve parti programını geçireceğiz, bir şekil vereceğiz. Bu son derece önemli, partinin gelecekte yapmayı planladığı tüm işleri burada ana hatlarıyla görmeniz mümkün. Partide genel başkanlık meselesi, milletvekili belirlenmesindeki yöntemler, partinin Türk siyasi hayatındaki yeri ve parti içerisinde dış politikadan ekonomiye, terörden toplumun sosyal dayanışmasına varıncaya dek pek çok konuda hangi yolların izleneceğini burada görmeniz mümkün olacak. Tek adam yönetiminden, ülkeyi tekrar parlamenter sisteme döndürecek bir programla karşılaşacaksınız.”

"Oluşumun nedeni tek adam yönetimi"

Söz konusu yeni oluşumun nedeninin ‘Tek adam yönetimi’ olduğunu vurgulayan Halaçoğlu, “Yürütmeyi üstlenmiş kişinin, hem yargıyı hem de yasamayı kontrolünde sürdürmesinin önüne geçecek kuvvetler ayrılığını yeniden oluşturacak, parlamenter sistemi ortaya koyacak ve milletin seçtiği vekillerden oluşacak bir yapıyı hedefliyoruz. Hedefimiz barajı geçmek değil, yüzde 50+1 oy almak. Dolayısıyla bu siyasi partiyi oluştururken, Türk milletinin özünden çıkan ve tercihini hükümete yansıtacak bir sistemi tercih ediyoruz” dedi.