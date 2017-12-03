Halaçoğlu: Gereğini yapsalardı bugün bu duruma düşülmeyecekti

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, ABD\'de devam eden Hakan Atilla davasıyla ilgili, \"Dün övdükleri ve yargıdan kaçırdıkları ile ilgili olarak gereğini yapsalardı, bugün bu duruma düşülmeyecekti\" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, ABD\'nin New York kentinde devam eden, Reza Zarrab\'ın tanık olarak ifade verdiği Hakan Atilla davasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Halaçoğlu, \"Hiç kimse, bir başkasını rezil edemez. Kişi, ancak kendi kendini rezil eder. Bu sebeple Türkiye\'yi dünyaya rezil edenler, aslında kendi kendilerini de rezil ediyorlar. Dün övdükleri ve yargıdan kaçırdıkları ile ilgili olarak gereğini yapsalardı bugün, bu duruma düşülmeyecekti\" dedi.

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