Halaçoğlu: Afrin harakatı doğru ama Esad'la işbirliğine de gidilmeli

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu sosyal medya hesabında, \"Geç de anlamış olsalar Türkiye\'nin Afrin harekatı doğrudur. Ancak bu yeterli değildir” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarını ve bu yönde yaşanan gelişmeleri sosyal medyadaki hesabından değerlendirdi. Halaçoğlu, olası Afrin harekatının doğru ancak yeterli olmayacağını savunurken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile işbirliği yapılması gerektiğini belirtti. Halaçoğlu, şunları yazdı:

“ABD Suriye\'de ne yapmak istiyor? Türkiye gibi bir müttefikini bile gözden çıkaracak böyle bir strateji değişikliğinin altında ne olabilir? Ortadoğu\'daki petrol muhakkak önemlidir ve hatta Çin\'in gelişen ekonomisine ve elindeki mevcut 1.9 trilyon dolarlık ABD devlet tahviline karşılık Çin\'in petrol aldığı ülkeleri kontrol etmek suretiyle Çin\'in etkisini azaltma hedefi olabilir. Ancak, bence en önemli hedefi Ortadoğu\'da İsrail\'in güvenliğini sağlamaktır. Bunun için kaç kişi ölmüş ölmemiş- önemli değildir. Bu hedefe ulaşmak için Kürtler\'i kullanıyor. Yoksa Kürtler\'in kara kaşına- gözüne vurgun değil. Aslında Ortadoğu\'da bir Kürt devleti kuracak olursa -ki Barzan bölgesi Osmanlı kayıtlarında \'Yahudiyan\' olarak geçer- emeline ulaşacak. Ancak Akdeniz\'e çıkışı olmayan bir Kürt devletinin ayakta kalma şansı yok. Bu sebeple Suriye\'nin kuzeyinden bir koridor açmak istemektedir. Bu sebeple oyun üzerine oyun oynuyor. Önce PKK\'yı, sonra İŞİD\'i kurdu. PKK\'nın Suriye uzantısı olarak da PYD\'yi oluşturdu. Sözde İŞİD\'le mücadele adı altında İŞİD\'den alınan yerleri kürtlere verdi. Ancak iki olay koridor açma planını sekteye uğrattı. Biri Barzani\'nin referandumu, diğeri Türkiye\'nin El-Bab operasyonu. Bunun üzerine ABD daha güneyden koridor açmak için Rakka operasyonunu yaptı. Şimdi de ordu kuruyor. Geç de anlamış olsalar Türkiye\'nin Afrin harekatı doğrudur. Ancak, bu yeterli değildir. Yapılacak olan Suriye Irak bağlantısının kurulmaması ve güneyden koridora engel olunması için Esat\'la işbirliğine gidilmesi. Böylece Suriye\'nin toprak bütünlüğü sağlanabilir ve sığınmacılar da ülkelerine dönebilir.”



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