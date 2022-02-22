Hâlâ tutuklanmadı: Elif Sinan'ın ölümüne "intihar" diyen Tuğrul Akan'a kasten öldürmeden dava!

Kırıkkale'de kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitiren uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi Elif Sinan'ın (24) intihar ettiğini ileri süren sevgilisi Tuğrul Akan hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayda kullanılan bıçakta Elif’in parmak izi bulunmadığı, sadece Tuğrul Akan'nın parmak izi tespit edildiği belirtildi. Avukat İbrahim Yılmaz, olayın ardından adli kontrolle serbest bırakılan Tuğrul Akan'nın tutuklanmamasına tepki gösterdi.



Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'da kalbinden bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak sevgilisi Tuğrul Akan tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Sinan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tuğrul Akan, savcılık ifadesinde, 1 yıldır sevgili oldukları Elif'in hem okuyup hem kafede garson olarak çalıştığını söyledi. Olay akşamı Elif'in çalıştığı kafeye gittiğini belirten Tuğrul Akan, burada tartışınca kız arkadaşının taksiyle eve gittiğini, kendisinin de aracıyla peşinden gittiğini söyledi. Tuğrul Akan, "Ayrılmak istediğimi söyledim. Eline bıçak alıp, 'Sensiz yaşayamam' dedi. Elindeki bıçağı aldım. Evdeki tüm bıçakları toplayıp, evden ayrıldım. 5 dakika sonra tekrar eve döndüm. Kapıyı açan olmayınca mesaj attım. Beni arayıp yakındaki marketin önünde olduğunu söyledi. Yanına gittim. Araca binince tekrar 'Beni bırakacak mısın' diye sordu. Sinirlenip, 'Evet' dedim. Araçtaki siyah saplı bıçağı alarak indi. Bıçağı sağ elinde tuttuğunu gördüm. Aynı soruya tekrarladı. 'Evet' deyince bıçağı kalbinin altına soktu. Elif’i kucaklayarak hastaneye götürdüm. Kesinlikle Elif'e fiziki bir müdahalem olmadı" dedi.



Tuğrul Akan, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle gönderildiği hakimlikçe serbest bırakıldı.

"İntihar etmediği tespit edilmiştir"

Savcılık soruşturmayı tamamlayarak Tuğrul Akan hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, Tuğrul Akan'nın, Elif Sinan’ın kalbine sapladığını söylediği bıçakta yapılan incelemede genç kadının parmak izine rastlanılmadığı belirtildi. Bıçakta sadece Tuğrul Akan'nın parmak izinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca Tuğrul Akan’nın ifadelerinin çelişkili olduğu belirtilerek, sanığın genç kadının araç dışında intihar ettiğini söylemesine rağmen, otomobilin sağ ön koltuğunda yoğun şekilde kan izleri bulunduğu aktarıldı.

Sanığın, Elif'in intihar etmemesi için evdeki bıçakları arabaya koyduğunu söylediği; olayda kullanılan bıçak ile diğer bıçakların farklı konumlarda olay yerinde bulunduğu, intihar eden birinin yarasının ağırlığı da dikkate alındığında araçtaki bıçakları farklı yerlere atmasının mümkün olmadığına dikkat çekilerek, "Bu suretle olay yerinde bulunan bıçakların konumları, yapılan parmak izi çalışmalarına göre olayın intihar olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Müebbet talebi

İddianamede, Tuğrul Akan'nın, tartışma sonrası Elif Sinan'ı, sol göğsünün altından bir kez bıçakladığı, daha sonra araç içerisinde bulunan bıçakları olay yerine attığı belirtildi. Tuğrul Akan'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken, iddianame, Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilerek dava açıldı.

"Birçok cinayet delili var"

Ailenin avukatı İbrahim Yılmaz, sanığın hâlâ tutuklanmamasına tepki göstererek, "Başından beri aileyi arayan tanımadığımız kişiler Elif'in intihar ettiğini söyleyerek bir algı oluşturmaya çalıştılar. Ancak biz dosyada intihar olduğunu dair en ufak bir delil bulamadık. Dosyada olayın cinayet olduğunu gösteren birçok delil var. Maktulün bıçakta parmak izi yok. Olayın olduğu yeri gösteren kamera kaydında maktulün kendini bıçakladığını gösteren bir görüntü yok. Görüntüler sanığın anlatımlarını da yalanlıyor. Biz aile ile birlikte adalet arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.



Avukat Yılmaz, soruşturma aşamasındaki tutuklama taleplerinin geri çevrildiğini belirterek, "İddianame ile birlikte yine bir tutuklama talebi yok. 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açılmasına rağmen tutuklama istenmemesi bizi şaşırttı. Biz tekrar Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne tensiple birlikte sanığın tutuklanması talebimizi ilettik" dedi.



Avukat Yılmaz ayrıca, olaydan sonra aileyi arayarak kızlarının intihar ettiğini söyleyen, olay yerine giderek delilleri karartmaya çalıştıkları tespit edilen sanığın yakınları ile ilgili şikayetleri üzerine açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiğini, bu karara da itiraz ettiklerini sözlerine ekledi. (DHA)