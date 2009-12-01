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Hâlâ kendime gelemedim

Ajda Pekkan bayram konseri için gittiği Antalya'da basının sorularını yantıladı.

01 Aralık 2009 02:00

Bayram konseri için Antalya'ya gelen Ajda Pekkan, sahneye çıkmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Televizyonlarda bir hayvana yapılan eziyeti izlediğimden bu yana hala kendime gelemedim. Küçük cezalarla bu iş geçiştirilmemeli” dedi.

Süperstar Ajda Pekkan, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gecesi Konyaaltı İlçesi'ne bağlı Beldibi’ndeki Rixos Sungate Otel’de sahneye çıktı. Pekkan'ın odasına doktor çağırıldığını öğrenen gazeteciler, sahne öncesi ünlü şarkıcıya, doktor çağırılmasının nedenini sordu. Ciddi bir sorunu olmadığını, yalnızca bir kontrolden geçtiğini söyleyen Pekkan, bayram ile ilgili soruları da yanıtladı.

Şanlıurfa'da kurbanlık bir dananın kaçmaması için bacaklarının kesilmesi görüntülerinin kendisini çok üzdüğünü belirten Pekkan, şunları söyledi:“Bayram çok güzel ama bayramın güzelliğine yakışmayan bazı görüntüler vardı gazete ve televizyonlarda. Basında gördüklerim şiddetten ibaretti. Bize bir şiddet uygulandığı zaman en azından bir çığlık dahi olsa atabiliyoruz. Ancak yaşlılara, çocuklara ve hayvanlara yapılan zulümlere de çığlık atmalıyız diye düşünüyorum. Bayramı bayram gibi kutlamak lazım. Dünyanın farklı yerlerinde de bu kadar hastalıklı insan eminim vardır. Ancak bu hastalıklı insanların yaptıkları şiddeti de bu kadar göz önüne sermemek lazım. Bu konuda daha büyük önlemler alınmalı. Küçücük cezalarla bu iş geçiştirilmemeli. İnşallah bundan sonraki bayramlarda bu tür görüntülerle karşılaşmayız artık. Hala kendime gelemedim. Çok etkilendim. Şu an bile konuşmakta zorlanıyorum.”

Caz albümü çıkaracak

Bayramın 4'üncü günü New York’ta konser vereceğini bu nedenle konserin ardından Amerika’ya gideceğini söyleyen Pekkan, “Albüm çalışmalarına başladım. Çok farklı bir tarzla insanların karşısına çıkacağım. Caz tarzında İngilizce şarkılar seslendirmek istiyorum” dedi. 2 saat boyunca sahnede kalan ünlü sanatçı, eski ve yeni şarkılarını seslendirirken, uzun süre dansçılara da eşlik ederek seyircilerden büyük alkış topladı.

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