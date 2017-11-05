'Hâlâ Gazeteciyiz' yayın hayatına başladı

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kurumları kapatılan gazeteciler ile üniversiteden ihraç edilen akademisyenlerin ilk dayanışma örneği olan 'www.halagazeteciyiz.net' yayın hayatına başladı.

İşsiz gazeteciler ile ihraç akademisyenler bir araya gelerek www.halagazeteciyiz.net internet sitesini kurdu. Sitenin Genel Yayın Yönetmenliğini Gazeteci Sibel Hürtaş; haber editörlüğünü KHK ile kapatılan Hayat TV Haber Editörü Sultan Özer yapıyor.

Parlamento, diplomasi, ekonomi ve yüksek yargı alanlarında haberler üreten internet sitesine Ankara’da KHK ile kurumları kapatılan gazeteciler ile sansür ve diğer nedenlerle işlerinden atılan gazeteciler haber üretiyor. Haberler İngilizce ve Türkçe yayımlanıyor.

İnternet Sitesine KHK ile işlerinden atılan akademisyenler de yer alıyor. Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenler Doçent Tezcan Durna ile Yardımcı Doçent Özlem Albayrak’ın da editörlük yaptığı sitede, ihraç edilen akademisyenlerin basın ve ifade özgürlüğü alanına yönelik raporları yayınlanıyor.

Genel Yayın Yönetmeni Hürtaş, internet sitesinin haksız bir şekilde çalışma hayatlarının dışına atılan gazeteciler ve akademisyenlerin dayanışma örneklerinin ilkini oluşturduğunu söylüyor. Hürtaş, Amaçlarının basın ve ifade özgürlüğünü hedef alan uygulamalara karşı, gazeteci ve akademisyenlerin en temel haklarına sahip çıkmak ve inatla üretmeye devam etmek olduğunu anlatıyor. İnternet sitesi Hollanda Büyükelçiliği Matra İnsan Hakları Programı tarafından destekleniyor.