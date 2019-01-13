"Hâlâ ders alınmamış; Florya'daki kazanın sebebi yine sinyalizasyon"

İstanbul Florya’da, 3 kişinin yaralandığı tren kazasının detayları ortaya çıktı. CHP’li Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kaza sebebini sinyalizasyon sisteminin olmaması olarak açıkladı. Yavuzyılmaz, "“Marşandiz tren istasyonu bölgesinde gerçekleşen kazadan hâlâ ders alınmamış, sinyalizasyon sistemi olmadığı halde çoklu ray sisteminin bulunduğu, 9 vatandaşımızı kaybettiğimiz bu hatta bile hala telsiz iletişimi ile makasçılar üzerinden yapılan ray müdahaleleriyle seferler yapılmaya devam edilmektedir" diye konuştu.

Birgün'den Dilara Şimşek'in haberine göre Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan ders alınmadığını olay yerindeki gözlemlerine dayandıran CHP’li Yavuzyılmaz, facianın eşiğinden dönüldüğünü aktardı. Meclis Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Yavuzyılmaz, telsiz sistemiyle demiryolu ulaşımının sağlanmasına tepki gösterdi.

Halkalı-Gebze banliyö tren hattında yaptığı incelemeleri gazetemizle paylaşan Yavuzyılmaz, “Sinyalizasyon işi en öncelikli yapılması gereken iş olduğu halde eksik bırakıldığından buraj makinesi yanlış ray hattına girerek birinci ray hattı üzerinde elektrik çalışması yapan, içinde iki operatör, 4-5 metre platformunda 3 işçinin çalıştığı katenere çarpmıştır” dedi.

Buraj makinesindeki makinistlerin çarpmadan bir süre önce korna çalarak çarpışma için uyarı yapmaya başladığını ifade eden Yavuzyılmaz, katenerdeki operatörlerin bu uyarıyla araçtan çıktığını ve yüksekte çalışan 3 işçinin platformdan atlayarak yaralandığını kaydetti.

Ders alınmıyor

13 Aralık’ta Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren kazasından ders alınmadığına değinen Yavuzyılmaz, bu üzücü olayların önüne geçmek için şantiye halinde dahi olsa tren hatları yapımında acil öncelikli işin sinyalizasyon sisteminin yapılması olduğunu söyledi ve “Sinyalizasyon sistemi sayesinde otomatik kilitleme ile aynı ray hattı üzerinde iki trenin veya demiryolu aracının karşı karşıya gelmesi mümkün değildir” dedi.