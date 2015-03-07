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Dünya

Hâlâ bakir diye kadınlara bıçakla saldırdı

İngiltere’de 17 yaşındaki Ben Moynihan,' hâlâ bakir olduğu için' rastgele üç kadına bıçakla saldırarak öldürmeye çalıştı

07 Mart 2015 17:12

İngiltere’nin Portsmouth kentinde “hâlâ bakir olduğu için” rastgele üç kadına bıçakla saldıran 17 yaşındaki Ben Moynihan 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konuyla ilgili Wichester Kraliyet Mahkemesi’nde görülen davada Moynihan’ın 20, 45 ve 67 yaşlarındaki üç kadına 12 cm uzunluğundaki bir mutfak bıçağı ile saldırdığı ve saldırılarda bıçağı “kadınların kalbine saplamaya çalıştığı” belirtildi.


 Savcı Kerry Maylin, Moynihan’ın evinde “suçlu olduğunu kabul ettiği”  ve “tüm kadınların ölmesinin gerektiğini” söylediği bir dizi mektubun bulunduğunu açıkladı. 
 
Maylin zanlının bilgisayarında bulunan bir videoda, “Bence tüm kadınlar birer sürtük. Erkekler konusunda çok seçiciler. Bizim gibi çocuklara bir şans vermiyorlar. Ben hâlâ bakirim. Herkes bekaretini benden önce kaybediyor. Bu nedenle benim hedefim kadınlar. Bu apartman dairesinde yaşamaya devam edemem. Hiçbir geleceğim yok. O nedenle söyleyin bakalım kadınlar bu işi nasıl halledelim” dediğini de belirtti.
 
Moynihan’ın saldırılarından yaralı olarak kurtulmayı başaran kadınlar verdikleri ifadelerde “Başlarına gelen şey nedeniyle büyük tramva yaşadıklarını ve hayatlarına devam etmekte zorlandıklarını” söyledi.
 
Bir hafta süren dava sonucunda Moynihan’ı 21 yıl hapis cezasına çarptıran yargıç Robert Jay onun toplum için tehlike oluşturduğunu söyledi ve “Bilgisayarında bulunanlar gerçekten dehşet verici” dedi.

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