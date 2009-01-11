Haksız propagandaya Bakanlık 'dur' diyecek

Özel okullar ve dershaneler kendi reklamlarını yapmak için başarılı öğrencileri transfer etmeyi abartınca Milli Eğitim Bakanlığı haksız reklama karşı tedbir aldı. Başarı sıralamasını artık Bakanlık açıklayacak..



Özel okullar ve dershanelerle ilgili olarak yıllardan beri sürdürülen propagandalara Milli Eğitim Bakanlığı el koydu. Bakanlık, dershane ve özel okulların en başarılı öğrencileri çeşitli armağanlar karşılığında kendi kuruluşlarına kaydettirmelerine karşı önlem alacak bir çalışma başlattı.



Bakanlık, özel vaatlerle kayıt ettirilen öğrencilerin başarılarını kendilerine mal eden ve haksız reklam yapan okul ve dershanelere karşı, gerçek başarı sırasını açıklama kararı aldı. Bilindiği gibi, dershaneler ve özel okullar, okulları tarayarak en başarılı öğrencileri çeşitli armağanlar karşılığında dershanelerine ve okullarına alıyor, bu öğrencilerin sınavlardaki başarılarını kullanarak okullarına ve dershanelerine öğrenci akışını sağlıyordu.



Bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla, dershaneler ve okullar arasında da öğrenci transferleri başlamıştı. Özel okulları bünyesinde toplayan dernekler, konunun haksız rakabete girdiğini dile getirerek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu duruma el koyması için girişimde bulundu.



Numarasından bulunacak



Bakanlık konuyla ilgili Teftiş Kurulu ve Sınav Yürütme Kurulunu görevlendirdi. Konu ile ilgili yaptığı inceleme sonunda, Teftiş Kurulu Başkanlığı, başarılı olduğunu ilan eden bir çok dershane ve okulun başarısının açıklandığı gibi olmadığını belirledi.



Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Prof. Dr. Nizami Aktürk, geçmiş dönemlerde haksız rekabete yolaçan çeşitli yayınlar yapıldığını belirterek konuyla ilgili şunları söyledi: "Geçmiş yıllarda gerekli inçelemeleri müfettişler yapıyordu. Fakat, araştırmaların sonucuna varmak uzun zaman alıyordu. Şimdi bu süreyi en aza indirdik çünkü, öğrencilerin kayıtları artık e-kayıt sistemiyle yapılıyor. Öğrenci vatandaşlık numarasıyla kayıt oluyor. Öğrencinin başka bir okula gitmesi veya dershane değiştirmesi bilgisayardan anında takip edilecek. Böylece sonuca kısa sürede varmamız mümkün olacak. Önümüzdeki yıl bu tür eğitim kurumlarını ve dershaneleri rahatlıkla açıklıyabileceğiz."



Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖ- DER) Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Adil Çağlar, "Kişiler yanlış ilanlar yüzünden yanıltılıyorlar. Son aylarda bir kuruma devam eden öğrencinin başarısı ne okula, ne de dershaneye çıkartılamaz" diye konuştu.