Haksız arama yapan polis yandı

T24 - Kimlik göstermedi diye karakola götürülüp çıplak aranan Ü.S.'nin davasında 'hürriyetten yoksun bırakma' suçlaması da kabul edildi.



Beyoğlu’nda bir tiyatrocu kadını telefonla konuşurken durdurup kimlik göstermediği için polis merkezine götüren, şüpheli görüp çıplak arama yaptıran iki polise ‘haksız arama’ davası açıldı.



İşkenceye karşı aldığı sert tutumla bilinen Savcı Ali Şafak, karakolda en yetkili isim olan amiri de, ‘haksız aramaya engel olmadığı’ için üçüncü sanık yaptı. Avukatlar ‘haksız arama’ davasını yetersiz bulup üst mahkemeye itiraz etti. Üst mahkeme, ‘işkence, cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamalarını da haklı buldu.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre olay öyle gelişti. Tiyatrocu Ü.S., 11 Şubat 2011’de Tarlabaşı’nda telefonuyla konuşarak yürüyordu. Bu sırada, üç polis tarafından durduruldu. 33 yaşındaki Ü.S., öğrencisinin velisiyle konuştuğunu belirterek, “Biraz bekleyin” dedi. Polisler konuşmanın uzun sürdüğünü düşünerek, kimlik istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Ü.S. adlı kadın, “Sizden şikâyetçi olacağım, beni karakola götürün” dedi.



Ü.S.’nin iddiasına göre polis aracıyla bir süre dolaştırıldıktan sonra Beyoğlu Polis Merkezi’ne getirildi. Üzerinde kimliği olmadığı için bir arkadaşı getirip verdi. Polis memurları Sefa Çınar ve Muhammet Atıf Eker, kimliğini ibra etmediği için Ü.S. hakkında bu kez Kabahatler Kanunu’na göre işlem yaptı. Ü.S.’nin ‘şüpheli hareketleri’ olduğu iddiasıyla polis memuru Tuğba Çadırcı’dan çıplak arama işlemi yapması istendi. Ü.S.’nin iddiasına göre tüm kıyafetleri çıkarılarak, üzeri arandı. Polis Tuğba Çadırcı’ya göre ise iç çamaşırları çıkarılmamıştı.



Ü.S. şikâyetçi oldu. Beyoğlu Savcısı Ali Şafak, ‘yasal arama kararı olmadan haksız arama işlemi gerçekleştirdiklerini’ belirterek, polisler Sefa Çınar ve Muhammet Atıf Eker ile o esnada grup amir vekili olarak polis merkezinde bulunan Turan Demir’i de ‘olaya engel olmadığı’ için suçlu bulup 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.



Savcı Şafak ‘işkence, cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ iddiaları içinise takipsizlik kararı verdi. Ü.S.’nin avukatları bu karara Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti. Mahkeme, polislerin bu suçlardan da yargılanmasını karar altına alarak, evrakı savcılığa iade etti. Savcılığın bu suçlamaları da içerecek bir iddianame hazırlaması bekleniyor.





