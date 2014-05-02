Haklarında soruşturma açılan 17-25 Aralık savcıları konuştu

HSYK’nın haklarında soruşturma açılmasına karar verilen 17 ve 25 Aralık savcıları kararla ilgili T24’e konuştu.

17 Aralık soruşturmasına nezaret eden, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz, “Bu kadar yalan dolan haber ortaya atılmışken daha başka bir sonuç beklemiyordum. Verilmeyecek hesabımız yok. Daha önce inceleme aşamasında olduğu için kendimizi savunmadık. Şu andan itibaren kendimizi savunma hakkı elde ettik” dedi.

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını yürüten savcı Celal Kara, durumu basından öğrendiğini ifade ederek şunları söyledi: “Bu durumla ilgili bir açıklama yapmak istemiyorum. Kurulun takdiri çiğ süt emmedik verilmeyecek hesabımız yok.”

25 Aralık soruşturmasını yürüten savcı Muammer Akkaş ise, “Benim soruşturma izni verildiğinden bilgim yoktu. Bize henüz tebliğ edilen bir şey yok. Tebliğden sonrasına durumu daha net anlarız. Ne diyelim hayırlısı olsun” dedi.