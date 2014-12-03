Hakkınızda dedikodu yapılıyor olabilir!

Sosyal yaşamımızın vazgeçilmez parçalarından biri olan ‘dedikodu’nun bizi etkileyen pek çok yönü var. Hakkınızda dedikodu yapılmasını istemezsiniz, bunun sizin duygularınıza ve sosyal yaşamınıza zarar vereceğini düşünürsünüz. Peki, sizi başkaları hakkında da dedikodu yapıldığını duymanın oldukça etkileyebileceğini biliyor muydunuz?

Hollanda’da yapılan bir araştırmaya göre, başkaları hakkında dedikodu yapıldığını duymak kendinizi başkalarıyla kıyaslamanıza ve sizin hakkınızda da dedikodu yapılabileceğine yönelik endişe hissetmenize neden oluyor.

Christa Sgobba’nın konuya ilişkin olarak Men's Health Dergisi'nde “Dedikodunun zihninizi karıştıran garip yolu” başlığı ile yayımlanan yazısında ele aldığı bazı bölümler şöyle:

“Hollanda’da yapılan bir araştırmada, 'Kişiler iş arkadaşlarının performans değerlendirmesinin yetersiz olduğunu duyunca, bunun kendi performanslarını arkadaşlarınınki ile kıyaslamasına ve kendilerinden daha emin hissetmelerine yol açtığı' ortaya çıktı. Ancak bunun yanında, kişiler bu türden bir dedikoduyu kendilerine yansıtarak, kendi haklarındaki kaygıyı da artırabiliyor.

Çalışmayı yürüten Dr. Elena Martinescu’ya göre, 'Dedikodu bu yönden hem acı hem tatlı olabilir.' Bir yandan birinin sizden kötü iş yaptığını duymak güveninizi artırabilir, diğer yandan ise kendinizin de olumsuz dedikodunun potansiyel bir hedefi olduğunuzu düşünebilirsiniz.

'Başkaları hakkında yapılan dedikodunun bize çevremizdeki insanlara dikkat etmemiz gerektiğini fark etmemizde yardımcı olduğunu' söyleyen Martinescu, 'Aklınızı karıştıran dedikodunun sadece olumsuz yönde olanlar olmadığını' da ifade ediyor ve ekliyor:

'Kişiler iş arkadaşlarının parlak bir değerlendirme aldığını duyduğu zaman, aslında olumsuz bir değerlendirme aldıkları zamankine göre çok daha yüksek bir kaygı yaşarlar. Bir başka deyişle olumlu dedikodu da kişilerde kaygıya sebep olabilir. Bunun sebebi insanların rekabetçi olmalarıdır. Sosyal çevrelerinde birinin hakkında olumlu bir şey duyduklarında, bu olumlu şeyin kendi başarılarına bir tehdit oluşturabileceğini düşünebilirler.

Sonuç olarak, kendinizi değerlendirirken somut bir örnek teşkil etmesi noktasında, olumlu ya da olumsuz dedikodu duymak yardımcı olabilir. Dedikodusu yapılan kişiden sadece daha iyi olmak istersiniz. Yalnız, bu durumun sizi ne kadar etkileyeceğine dikkat etmelisiniz.”

Yazının İngilizce aslına buradan ulaşabilirsiniz.