Hakkını helal etmedi, 'mahalle baskısı' gördü

Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne bağlı Yalıkavak Beldesi’nde tavuk ve ördeklerini zehirleyerek öldürdüğünü iddia ettiği komşusunun cenaze namazında ’İtirazım var. Merhumu iyi bilmem. Hakkımı helal etmiyorum’ diyen Tahir Bice, baskılara dayanamayarak geriye kalan tavuklarıyla beraber yaklaşık 1300 kilometre uzaklıktaki memleketi Tokat’ın Almus ilçesine döndü.

Yalıkavak’ta tavuk, ördek yetiştiren, organik yumurta üreticiliği yapan evli 3 çocuk babası 52 yaşındaki Tahir Bice, 2012 yılının Haziran ayında, hayvanlarını zehirlediği iddiasıyla komşusu 73 yaşındaki emekli sağlık memuru Osman Dağar ile mahkemelik oldu. Ancak, Doğar aynı yıl içinde vefat edince dava da düştü.

’Hakkımı helal etmiyorum'

Osman Dağar için Yalıkavak Yemiş Camii’nde kılınan cenaze namazına katılanlar arasında saf tutan Bice, imamın ’Merhumu nasıl bilirdiniz? Hakkınızı helal ediyor musunuz?’ sorularına elini havaya kaldırarak, ’İtirazım var. Merhumu iyi bilmem. Hakkımı helal etmiyorum. Çünkü benim, kanserli karımın ve üç çocuğumun rızkını elde ettiğim, 600’e yakın tavuk ve ördeğimi zehirleyerek öldürdü. Defalarca kendisine gidip, ’Komşumsun Osman amca, gel şu borcunu öde, helalleşelim’ dedim. Çocuklarına da söyledim. Kimse beni ciddiye almadığı gibi, elimdeki diğer hayvanlarımı da zehirlemekle tehdit ettiler’ diye cevap vermişti. Tahir Bice daha sonra saftan çıkarak cenaze namazına katılmamamıştı’

'Baskı gördüm iddisı'

Komşusu Osman Dağar’a hakkını helal etmediğinin duyulmasından sonra beldede baskı gördüğünü anlatan Bice, yaşananlara dayanamayarak memleketi Tokat’a dönme kararı aldı. Yaklaşık 2 ay önce eşi ile birlikte 20 yıldır yaşadığı Yalıkavak’tan ayrılan Bice, memleketi Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çilehane Köyü’nde bulunan babasından kalma iki katlı ahşap binaya yerleşti. Bice, memleketine dönerken geriye kalan tavuklarını da yanında getirdi.

’Bodrum'a 10 basar'

Evinin balkonundan tavuk ve ördeklerine yem atan Bice, hayvanlarına "Gel kızım gel. Bak bura Bodrum’dan daha güzel. Burası Bodrum’a 10 basar" diye seslendi. Olayın ardından ilçede baskı gördüğünü söyleyen Tahir Bice, şöyle konuştu: "2 aydır buradayım. İyi ki gelmişim, baba ocağını tüttürüyoruz. Doğa güzel. Gelirken esnafla, herkesle helalleştim. Ben hayvansız yaşayamam.

Tahir Bice'nin komşusunun cenazesinde 'hakkımı helal etmiyorum' siteminde bulunduğu video şöyle: