Hakkındaki hapis kararı kesinleşen Demirtaş: İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı da tehditlerini de tanımıyorum

AİHM tarafından tutukluluğu hukuksuz bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'li Sırrı Süreyya Önder ile birlikte 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılandıkları davada hükmün kesinleşmesine tepki gösterdi. “İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı da tehditlerini de tanımıyorum” diyen Demirtaş, “Beni ve arkadaşlarımı sadece bedenen içeride tutmayı başarıyorsunuz. Geri kalan her şeyi de kaybediyorsunuz. İki yıldır içerideyiz, HDP olarak biz büyüyoruz, siz küçülüp zavallılaşıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın Twitter hesabından paylaşılan mesajlar şöyle:

“Yapın, "yapmayın" demiyorum da bu kadar aleni, acemice ve kepazece yapmayın böyle. İktidarın emrindeki yargının verdiği cezayı da tehditlerini de tanımıyorum. Beni ve arkadaşlarımı sadece bedenen içeride tutmayı başarıyorsunuz. Geri kalan her şeyi de kaybediyorsunuz. İki yıldır içerideyiz, HDP olarak biz büyüyoruz, siz küçülüp zavallılaşıyorsunuz. Faşizme karşı direnmeye devam edecek ve kazanacağız. Suç işleyen tüm yargıçlar bir gün yargıya hesap verecekler. Bizi teslim alamazsınız. Bize diz çöktüremezsiniz. Bütün halkımız partisinin etrafında kenetlenmeli, moralle, inançla ve kararlılıkla her yerde faşizmi geriletmek için direnmelidir. Herkese yürek dolusu selamlar, Mücadeleye devam...”

Ne olmuştu?

AİHM, 20 Kasım’da verdiği kararla, 4 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın "siyasi nedenlerle" tutuklandığını tespitinde bulunmuş ve Türkiye’nin AİHS’in 5. ve 18. maddelerinin ihlal edildiğini belirtmişti. AİHM, ilk kez Türkiye’yle ilgili olarak 18. maddenin ihlal edildiğine yani AİHS’teki hak ve özgürlüklerin amaçlarından saptırılarak uygulandığına hükmetmişti.

Türkiye’nin 10 bin euro manevi tazminat ile 15 bin euro yargılama gideri ödemesine de hükmeden AİHM, Demirtaş’ın serbest bırakılması yönünde karar vermişti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi ise AİHM kararının ardından Demirtaş’ın avukatları tarafından yapılan tahliye başvurusunu geçen cuma reddetti. Mahkeme, “CMK’nın 100. ve devam maddeleri gereği tutukluluk halinin devamına" ve ayrıca “AİHM’in 20 Kasım tarihli kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46. Maddesi kapsamında nihai karar olup olmadığının ve sözleşmenin 44/2 Maddesi gereğince kesinleşip kesinleşmediğinin T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı’na sorulmasına” karar verdi.

Bu arada İstanbul Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi, Demirtaş’ın eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yargılandığı ve ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası aldığı davaya ilişkin istinaf başvurusunu, AİHM kararından sonra büyük bir hızla gündemine alarak esastan reddetti.

Demirtaş için tahliye yolunu kapatan karar uyarınca, aynı davada 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Önder de cezaevine girecek.

Kararda, “Sanıkların terör örgütü propagandası yapmak suçundan işlediklerinin iddia edildiği olayda; yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, başvuruda bulunan sanık müdafilerinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, CMK’nın 280/1- maddesi uyarında istinaf başvurusunun esastan reddine oybirliğiyle karar verildi” dendi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı bakımında itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle alınan karar uyarınca Demirtaş’ın cezası onandı. Buna göre Demirtaş, AİHM kararı uyarınca tahliye edilse bile kesinleşen 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkamayacak. Demirtaş’ın ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı söz konusu dosya da bu süreçte biterse serbest kalması önündeki yollar büyük ölçüde sonlanacak.