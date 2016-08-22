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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hakkında yakalama kararı olan işadamı yurt dışına kaçarken yakalandı

İşadamının üst aramasında 240 bin dolar bulundu

22 Ağustos 2016 22:47

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan bir iş adamı Ankara'da yakalanarak İzmir'e getirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 'FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı olan iş adamı Turgay A., Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yurt dışına çıkmak isterken gözaltına alındı.

Üst aramasında 240 bin dolar bulunan zanlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

“FETÖ/PDY” soruşturmaları kapsamında da hakkında yakalama kararı bulanan zanlının adının, örgüt adına "himmet" adı altında para topladığı öğrenildi.

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