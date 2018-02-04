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Dünya

Hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı; Katalan lider Belçika'da villa kiraladı

Puigdemont'un kiraladığı 550 metrekarelik villanın aylık kirası 4 bin 400 euro

04 Şubat 2018 15:38

Katalonya bağımsızlık referandumu sonrası hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Belçika'ya geçen Katalan siyasetçi Carles Puigdemont'un Belçika'nın Waterloo şehrindeki bir villaya yerleşmeye hazırlandığı bildirildi.

Puigdemont'un kiraladığı 550 metrekarelik villanın aylık kirasının 4 bin 400 euro olduğu, 6 yatak odası ve 3 banyosunun bulunduğu belirtildi. Euronews Türkçe'nin haberinde kira kontratını Puigdemont'un imzalamadığı belirtilirken, Katalan liderin taşınma haberinin mahallede hareketliliğe neden olduğu da aktarıldı.

Habere göre, mahallede ikamet eden bir Katalan Puigdemont'un Waterloo'ya yerleşeceği haberlerine ilişkin, "O gerçekten buraya mı yerleşti gözlerimle görmek istedim sonra girip çıktığını gördüm. Burada yaşamaya başlamış olma ihtimali yüksek ama şu an İspanya'da olup mahkemeye çıkması gerekiyor. O bir korkak ve kaçak. İspanya'ya dönüp hakim karşısında çıkmalı" ifadelerini kullandı.

Belçika'da üç aydan fazla kalmayı planlayan Avrupa Birliği vatandaşlarının belediyeye kayıt yaptırması gerekiyor ama belediye başkanına göre bu yönde henüz bir başvuru olmadı.

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