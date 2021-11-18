Hakkında yakalama kararı çıkarılan Başaran Ulusoy, ifadesinin ardından serbest bırakılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın zimmet ve dolandırıcılık suçlarından hakkında soruşturma yürüttüğü iş insanı Başaran Ulusoy için yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, ifadesinin alınmasının ardından Ulusoy'un salıverilmesi kararı aldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanlığı dönemindeki resmî belgelerde sahtecilik yaparak nitelikli zimmet ve dolandırıcılık suçlarını işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma yürütülen Başaran Ulusoy için yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Ulusoy ile ilgili olarak "Yakalanmasına ve yakalanma anından itibaren 24 saat içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmesine, bu sürede hazır edilemeyecekse yakalandığı yer Cumhuriyet Savcılığı'na Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi vasıtasıyla ifadesinin alınmasına, daha sonra da serbest bırakılmasına" karar verdi.

Ne olmuştu?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesi ve eklerinde, TURSAB'ın bir önceki Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle, yöneticilerinin görevi kötüye kullanmak suretiyle resmî belgelerde sahtecilik yaparak nitelikli zimmet ve dolandırıcılık suçlarının işlediği iddia edilmişti.

TÜRSAB’ın, eski başkan Başaran Ulusoy ile ilgili 12 Eylül 2018 tarihinde yaptığı şikâyet üzerine soruşturma başlatılmıştı. O günden bu yana geçen 4 yılda soruşturma tamamlanamadı. Savcılık, sahte fatura düzenleyerek faktoring şirketleri üzerinden usulsüz kredi kullandığı ve bu suretle TURSAB'ı vergi ve faiz zararına uğrattığı iddia edilen Ulusoy'un ifadesine başvuracak. (ANKA)