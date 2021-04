Hakkında üç cinsel taciz suçlaması olan New York Valisi Cuomo'ya istifa çağrısı

New York Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri Andrea Stewart-Cousins, hakkında en az üç kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu New York Valisi Andrew Cuomo'nun istifa etmesini istedi.

Hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının ardından istifa etmeyeceğini söyleyen New York Valisi Cuomo'nun ardından açıklama yapan New York Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri Stewart Cousins şu açıklamayı yaptı: "New York hâlâ pandeminin ortasında ve hâlâ sosyal, sağlık ve ekonomik etkileriyle karşı karşıya. Yönetimin günlük dikkat dağınıklıklarından uzakta olması gerekiyor. Eyaletin iyiliği için Vali Cuomo istifa etmeli."

Açıklamada "Cinsel taciz, toksik iş ortamı ve güvenilirliğinin kaybına dair elimizde daha çok suçlama var" ifadeleri de yer aldı.

New York Eyalet Temsilciler Meclisi Sözcüsü Carl Heastie de bir tweet atarak Cuomo'nun istifa etmesi konusunda Stewart-Cousins'le aynı fikirde olduğunu söylemişti.

Hakkında üç farklı kadından cinsel taciz suçlaması olan ve pandeminin ilk günlerinde New York'ta "başarılı bir imajı" olsa da eyaletteki huzurevlerindeki ölümlerin sayısıyla ilgili şeffaf olmadığı belirtilen Vali Cuomo istifa etmeyeceğini söylemişti.