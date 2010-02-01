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Politika

Hakkında taciz iddiası bulunan Roma elçisi Türkiye'de

Roma Büyükelçisi Ali Yakıtal, hakkındaki cinsel taciz şikayetinin basına yansımasının ardından dün itibarıyla Ankara'ya döndü.

01 Şubat 2010 02:00

T24 - Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ali Yakıtal, hakkındaki cinsel taciz şikayetinin basına yansımasının ardından dün itibarıyla Ankara'ya döndü.

Büyükelçi Yakıtal'ın hakkında başlatılan inceleme nedeniyle Ankara'ya dönüşü öncesinde, büyükelçilik personeline hitaben bir veda konuşması yaptığı öğrenildi.

Yakıtal hakkındaki cinsel taciz şikayetinin altında Roma Büyükelçiliğinde birinci müsteşar olarak görev yapan O.T'nin imzası bulunuyor.

Kadın diplomatın yaklaşık bir ay önce Dışişleri Bakanlığı'na bir dilekçe vererek şikayette bulunduğu, Dışişleri Bakanlığı'nın da inceleme başlattığı belirtildi.

Bakanlığın talimatıyla müfettiş Fatma Fırat Topçuoğlu'nun üç hafta önce Roma'ya gelerek iddiayla ilgili kişi ve tanıkların ifadelerini aldığı kaydedildi.

Diplomatik kaynaklar, bu tür durumlarda teamül gereği hakkında inceleme başlatılan kişinin izinli olarak merkeze çağrılabileceğini ifade ediyor.

Diplomatik kariyerinde 37 yılı geride bırakan 1948 doğumlu Büyükelçi Yakıtal, Roma'daki görevine Ekim ayındaki kararnameyle atanmıştı.

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