Hakkında soruşturma olmayan yüzbaşı, FETÖ itirafçısı oldu

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı\'nda görevli yüzbaşı İ.A., hakkında soruşturma olmamasına rağmen, savcılığa gelip, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ifade vermek istediğini ve itirafçı olmak istediğini belirtti. Yüzbaşı, FETÖ/PDY hakkında bilgi verdi.

Gölcük Donanma Komutanlığı\'nda yüzbaşı İ.A., Kocaeli Adliyesi\'ne gelerek itiraflarda bulundu. Hakkında soruşturma bulunmayan yüzbaşı İ.A. savcılığa müracaat ederek, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ifade vermek istediğini ve itirafçı olmak istediğini belirtti. Arkadaşlarının gözaltına alındığını kendisine de sıranın geleceğini düşündüğü ifade eden İ.A., FETÖ/PDY hakkında bilgiler verdi. Etkin pişmanlıktan faydalanan İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.A.\'nın ifadelerinin değerlendirildikten sonra çalışma başlatılacağı öğrenildi.