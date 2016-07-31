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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hakkında “Şehit oldu” haberi yapılan kadın hastanede tedavi ediliyor

"Yaşıyorum, şehit olmadım çok isterdim”

31 Temmuz 2016 21:04

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan Münire Aydın, tedavi gördüğü hastanede televizyondan şehit olduğu haberlerinin verildiğini duydu. Aydın, "Yaşıyorum, şehit olmadım çok isterdim" dedi.

darbe girişimini engellemek için Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde tankların önüne geçen 53 yaşındaki Münire Aydın, televizyondan şehit olduğu haberlerinin verildiğini söyleyerek, "Benim şehit olduğumu söylemişler. Ankara Emniyet Müdürlüğünün önünde ilk düşen ben olduğum için televizyonda ben de gördüm, şehit olarak yayınladılar. Yaşıyorum, şehit olmadım ama şehit olmayı çok isterdim" dedi.

 

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