Çeviri: Ece Uzcan

Huffington Post sağlık editörlerinden Lindsay Holmes, "Hakkında mutlu olmayı unuttuğunuz 8 küçük şey" başlıklı yazısında, “insanların kendilerini mutlu eden şeyleri sıralarken kaçırmış olabilecekleri birkaç noktaya” işaret ediyor.

“Her gün karşılaştığımız, ama üzerinde çok fazla düşünmediğimiz bazı sıradan şeylerin olduğunu” ifade eden Holmes “Eğer biraz sakinleşirsek, bu sıradan şeylerin bizi gerçekten mutlu ettiğini görebiliriz” diyor. İşte, Holmes’a göre daha fazla değer vermemiz gereken bu sıradan şeylerden sekizi:

1. Kaliteli bir sohbet

“Dinlemeyi de konuşmak kadar içinde bulunduran derin bir sohbet, bu günlerde kaybedilmeye başlayan bir sanat. Çoğu insan bundan hoşnut olmasa da, sıklıkla sohbetler kısa kesiliyor. Arkadaşlarınızla sohbet ederken, daha büyük sorular sormaya çalışarak sohbeti uzatabilirsiniz.”

2. Kucaklaşmak

Kucaklaşmaları olabildiğince çabuk tutmaya yatkınızdır. Ancak kucaklaşmak bizi iyi hissettirecek çok önemli bir olaydır. Kucaklaşma sırasında vücut iyi hissetmenizi sağlayacak oksitoksini salgılar. Bu yüzden bunları daha uzun tutmalıyız. Ayrıca, çalışmalar kucaklamanın kan basıncını düşürdüğünü ve kalp sağlığına iyi geldiğini de gösteriyor.

3. Dürüst olmak

Doğruculuk istenilen bir karakter özelliğidir, ancak bu detay sıklıkla gözden kaçırılır. Birisi size karşı dürüst davrandığında onu takdir etmelisiniz. Hem karşınızdakinin söylemek zorunda olduğu şeyden ders çıkarabilir hem de kişiliklerinizin neden çok iyi uyuşmadığını öğrenebilirsiniz.

İçten olmak (ve diğerlerine) düşüncelerimizi paylaşabilmemizi sağlar ve bu dünyamızı daha anlamlı hale getirir.

Daha önce HuffPost Healthy Living’e konuşan klinik fizyolojist Guy Winch şunları dile getirmişti:

“Ne düşündüğünüz, ne hissettiğiniz, sizin için neyin ve neden önemli olduğu üzerine düşündüğünüz zaman, bu sizin için mutlu olmaya yönelik bir niyet oluşturur. Hepimiz bu işlevsel durumu yaşarız. Sadece onları kendimiz için zorunlu olarak üretmeyi düşünmeyiz. Eğer davranışlarımıza bakarsak ve neyi neden yaptığımızı, neyi neden düşündüğümüzü değerlendirirsek, bizi ve duygularımızı yöneten prensiplerin neler olduğunu görebiliriz.

4. Toplu ulaşım araçları

Elbette toplu ulaşım araçları ile işe gidip gelirken yolun uzunluğu ve trafik gibi sebeplerle çok sıkılıyor olabilirsiniz. Ancak toplu ulaşım araçlarının bazı avantajları da vardır. Bu gidiş-gelişler sırasında yabancılarla konuşmak, gülümseme gibi olumlu duygu yaratacak deneyimlere sahip olmanıza fırsat yaratır. Bu yolu sadece işe gidip gelmek olarak görmeyin, bu aynı zamanda gün içerisinde farklı şeyler yapmak için bir fırsattır da

5. Doğru şeyi yaptığınızı düşündüğünüzde hissettikleriniz

Ahlaki olarak doğru bir karar verdiğinizde kendinizi daha iyi hissetmeniz tesadüf değildir. Çalışmalar başkalarına yardım etmenin sizi mutlu ettiğini, suçluluk gibi duyguların ise bizi fiziksel olarak çöküntüye uğrattığını gösteriyor. Gerçekten nezaketle davrandığınızda rahatlamanızın tadını çıkarın; çünkü vüdunuz bunun için programlandı…

6.Grup içi espriler

Cleveland Kliniği Duygu Durumu Bozuklukları Biriminin yöneticisi ve bir psikiyatrist olan Robert Rowney daha öncesinde HuffPost Healthy Living’e şunları söylemişti:

“Kişiler hayatlarındaki insanlara daha yakın olduklarında, onlara karşı destekleyici ve cesaretlendirici olduklarında, kendilerini daha iyi hissederler.”

Yakın arkadaşlarımız bizi destekleri, dürüstlükleri ve sıkıntılı olduğumuzda bizi anlamalarıyla iyi hissettirirler. Ayrıca, sadece iki kişinin anlayabileceği bir esprilere sahip olmak kişileri yakınlaştırır.

7. Büyüleyici anlar

Elbette, gün batışı gibi güzel bir manzara karşısında etkilenirsiniz. Ancak bu manzaraların size ilham verebileceğinin farkında mısınız? Psikolojik teoriler ve çalışmalar “duygularının keyfini çıkarmanın sizi daha sakin yaptığını, hatta yaratıcılığınızı arttırabileceğini” gösteriyor. Güzel bir manzara karşısında Instagram fotoğrafı çekeceğiniz bir sonraki sefere, ne hissettiğinize önem vermeye çalışın!

8. Kendiniz

Belki klişe, ama doğru… Kendinizi eleştirmek çoğu zaman övmekten daha kolay gelir. Bunun neden böyle olduğuna dair henüz bir sebep bulunamadı. Çalışmalar, mutluluğumuzu arttıracak bir etmen olması gerçeğine rağmen kendimizi çok fazla takdir etmediğimizi gösteriyor. Tamamladığınız ya da başardığınız her şey için kendinize küçük bir tebrik sunun, bunu hak ediyorsunuz..