Hakkında hapis cezası olan sosyal medya fenomeni Burry Soprano, tutuklandı

Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 'Burry Soprano’ lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Burak Aydoğduoğlu İstanbul'da bir otelde yakalandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, ‘Burry Soprano’ lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Burak Aydoğduoğlu'nnun 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Arandığı öğrenilen Burry Saprona, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 12 Mart günü Selimpaşa Merkez Mahallesinde bulunan bir otelde, ‘Burry Soprano’ lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni, sorgulamasında, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı belirlendi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Burak Aydoğduoğlu, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (İHA)