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Spor

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Uğur Tütüneker'den 'FETÖ' açıklaması

"Türkiye'ye döneceğim..."

25 Ağustos 2016 15:29

Futbol camiasına ilişkin yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkan Galatasaraylı eski futbolcular arasında yer alan Uğur Tütüneker, Türkiye'ye döneceğini açıkladı. İsviçre'de teknik direktörlük yapan Tütüneker, "Ben vatanıma asla ihanet etmedim. Ben de herkes gibi çocukları okutan ihtiyaç sahiplerine destekte bulunduğunu sandığım bu hain grup tarafından kandırıldım"  ifadelerini kullandı.

Tütüneker'in açıklaması şöyle:

"Görevim dolasıyla, öncesinde ve sonrasında vatanımda bulunamadığım süreçte ülkemde meydana gelen hain girişimden dolayı üzüntümün sonsuz olduğunu bildirir bu sebepten dolayı hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar dilerim.

Bugün hakkımda verilen gözaltı kararını medyadan ve eşimden öğrendim. Uzun yıllardır gerek Galatasaray gerekse Milli takımda oynamış bir futbolcu olarak asla ülkeme ihanet etmedim. Ben de herkes gibi çocukları okutan ihtiyaç sahiplerine destekte bulunduğunu sandığım bu hain grup tarafından kandırıldım.

Bu gruba kurban bağışı ve burs haricinde hiçbir maddi veya manevi destekte bulunmadım.

15 Temmuz günü bu alçakların şerefsiz yüzlerini ben de gördüm. Gün itibariyle bu sebepten İsviçre'deki kulübümle olan irtibatımı sonlandırdım.

Konu hakkında vicdanım son derece rahat olduğundan Ülkeme gelecek ve bana sorulacak tüm sorulara yüreğimle cevap vereceğim.

Buradan Türk Halkına, sayın Cumhurbaşkanımız'a sesleniyorum...

Ben bu vatanın evladıyım. Vatanıma asla ihanet etmedim ve etmem."

 

Kulübü sözleşmesini feshetti

 

İsviçre'nin FC Wil Kulübü, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılan Teknik Direktör Uğur Tütüneker ile yollarını ayırmıştı.

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