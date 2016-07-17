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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan general, köfte yerken yakalandı

3. Kolordu Komutanı Orgenaral Erdal Öztürk, darbe girişimi sırasında "Kışlalarınıza dönün" çağrısı yapmıştı

17 Temmuz 2016 10:31

Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup bir grubun darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan 3. Kolordu Komutanı Orgenaral Erdal Öztürk, Bursa’nın İnegöl ilçesinde köfte yerken yakalandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, polisleri fark eden generalin arka kapıdan kaçmaya teşebbüs ettiği, ancak karşısında polisleri görünce geri döndüğü öne sürüldü.

Darbe girişiminin ardından Öztürk’a ait 06 FB 3773 plakalı özel otomobil takibe alındı. Ankara’dan Bursa istikametine seyir halinde olan özel otomobilin İnegöl’e giriş yaptığı tespit edildi. İnegöl’de bir köftecinin önünde duran özel otomobilden inen 3. Ordu Komutanı Orgenaral Erdal Öztürk, eşi ile birlikte öğle yemeği için köfteciye girdi.

Yemek yediği sırada sivil polisleri fark eden Orgenaral Erdal Öztürk, eşi ile konuştuktan sonra masadan kalkarak arka kapıya yöneldi. Bu sırada arka tarafta bulunan polisleri görünce yeniden masasına oturdu.

Orgenaral Erdal Öztürk ve eşi yemek yedikten sonra kalkmak üzere iken, İnegölEmniyet Müdürü Şükrü Kaplan ve beraberindeki polis ekipleri tarafından oldukça nazik bir şekilde alınarak polis aracına bindirildi. Orgeneral Öztürk, gözaltına alındıktan sonra polis eşliğinde İstanbul'a götürüldü.

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