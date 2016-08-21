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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Hakkında gözaltı kararı bulunan Fi-Yapı'nın sahibi Fikret İnan adliyeden kaçtı"

Fikret İnan'ın savcıya "teslim olmak için adliyeye geldiğini" söylediği öğrenildi

21 Ağustos 2016 16:18

'FETÖ'e finansal destek sağladığı iddiasıyla Akfa Holding ve 44 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen Fi Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın avukatıyla teslim olmak için gittiği Anadolu Adalet Sarayı'ndan, teslim olmayarak kaçtığı öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre, hakkında gözaltı kararını bulunduğunu öğrenen işadamı Fikret İnan avukatıyla birlikte teslim olacağını duyurdu. İnan, 18 Ağustos Perşembe günü Anadolu Adalet Sarayına gitti. İnan ve avukatı Örgütlü Suçlar Bürosunun bulunduğu B Blok 5'nci kata çıktılar. Avukatı soruşturma savcının yanına gitti. Savcıdan müvekkiliyle ilgili bilgi aldı. Müvekkilinin teslim olmak istediğini söyledi. Savcının odasında çıkan avukatı ile iş adamı Fikret İnan, teslim olmayarak adliyeden çıkıp gittiler. Fikret İnan ve avukatı aranıyor.

Emniyet nezarethanesine yer olmadığı için Anadolu Adliyesi nezarethanesinde tutulan, AKFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, eşi Yeliz Aktaş, AKFA Holding eski yöneticisi İhlas Holding CEO'su Cahit Paksoy ve İnanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan'ın da aralarında bulunduğu 92 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

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