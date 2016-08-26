Hakkında 'FETÖ'den gözaltı kararı çıkan iş adamı, çatıdan parayla kaçmak isterken yakalandı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kurucuları ve akademisyenleri gözaltına alındı. Gediz Üniversitesi kurucularından Ege Plastik Ambaj'ın sahibi Mustafa Akçay, 2 çantaya doldurduğu 224 bin lira ile çatıdan kaçmak isterken polis tarafından yakalandı. Operasyonda eski İzmir valisi Mustafa Cahit Kıraç ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi eski başkanı Recep Gültekin de gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖsoruşturması kapsamında, kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kurucularına ve akademisyenlerine yönelik bu sabah İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. 86 kişi hakkında yakalama kararı bulunurken şüphelilerden 53'ü gözaltına alındı. 2 hafta önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve dün sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra adliyeden çıkmadan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Orkide Yağlar'ın sahibi Küçükbay Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Küçükbay'ın bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonda, Gediz Üniversitesi'nin kurucularından Ege Plastik Ambalaj'ın sahibi Mustafa Akçay'ın evine giden Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımı ile Akçay'ın evinin kapısını açtı. Evde bulunamayan Mustafa Akçay, çatıdan kaçmak isterken yanındaki iki çantada bulunan 224 bin lira ile polis ekiplerince yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Akçay, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.