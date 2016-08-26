T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakkında 'FETÖ'den gözaltı kararı çıkan iş adamı, çatıdan parayla kaçmak isterken yakalandı

Polis, iş adamı Mustafa Akçay'ın İzmir'deki evine baskın düzenledi

26 Ağustos 2016 18:10

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kurucuları ve akademisyenleri gözaltına alındı. Gediz Üniversitesi kurucularından Ege Plastik Ambaj'ın sahibi Mustafa Akçay, 2 çantaya doldurduğu 224 bin lira ile çatıdan kaçmak isterken polis tarafından yakalandı. Operasyonda eski İzmir valisi Mustafa Cahit Kıraç ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi eski başkanı Recep Gültekin de gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖsoruşturması kapsamında, kapatılan Gediz Üniversitesi'nin kurucularına ve akademisyenlerine yönelik bu sabah İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. 86 kişi hakkında yakalama kararı bulunurken şüphelilerden 53'ü gözaltına alındı. 2 hafta önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve dün sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra adliyeden çıkmadan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Orkide Yağlar'ın sahibi Küçükbay Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Küçükbay'ın bu soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonda, Gediz Üniversitesi'nin kurucularından Ege Plastik Ambalaj'ın sahibi Mustafa Akçay'ın evine giden Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımı ile Akçay'ın evinin kapısını açtı. Evde bulunamayan Mustafa Akçay, çatıdan kaçmak isterken yanındaki iki çantada bulunan 224 bin lira ile polis ekiplerince yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Akçay, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

ETİKETLER

FETÖgözaltıçatıdan para kaçırırken yakalandıİzmir iş adamı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24