Hakkında 'FETÖ'cü ihbarı yapılan kişiler, üç kategoriye ayrılacak

Operasyonlarda açığa alınan 70 bine yakın memurun tamamı ihraç edilmeyecek. Bakanlar Kurulu’nda sağlam delil yoksa önce 3-4 yıllık ‘gri memurluk’ takibi yapılması, ‘FETÖ’ bağı kesinleşirse işten çıkarma önerisi geldi

Bakanlar Kurulu’nda, açığa alınan memurlarla ilgili çarpıcı bir öneri geldi. Buna göre, Gülen cemaatine üyelik kapsamında ihbar edilen memurlar, sağlam deliller yoksa “gri memurluğa” alınacak. 3-4 yıl yakın takip başlayacak. FETÖ bağı tespit edilen ve delillendirilenler atılacak.

Darbe girişiminin ardından kamuda Gülen cemaati üyesi şüphesi ya da tespitiyle açığa alınanların sayısı 70 bine ulaştı. En çok açığa alma yapan kurum 22 bin kişi ile Milli Eğitim Bakanlığı olarak göze çarpıyor. Bunu yaklaşık 9 bin ile Türk Silahlı Kuvvetleri, 8 bin ile Emniyet Genel Müdürlüğü, 6 bin kişiyle Sağlık Bakanlığı takip etti. Açığa alınan memurların soruşturma geçirmeden ihraç edileceği söylentileri sonrasında atılacak adım da netleşmeye başladı.

Soruşturmalar yürütülüyor

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, Bakanlar Kurulu’nda söz konusu memurlarla ilgili bir öneri gündeme geldi. Buna göre, kamu kurumları, açığa aldığı memurlar hakkındaki idari soruşturmaları tamamladıktan sonra çıkan sonuca göre ihraçlara başlayacak.

Ancak, bakanlıklara günlük gelen ihbarlar ayrı değerlendirmeye tabi tutulacak. İhbar edilen tüm memurlar için açığa alma işlemi uygulanmayacak. Bu memurlar için “gri memurluk” sistemi uygulanacak. Hakkında ihbar yapılan memurlar “çok şüpheli”, “şüpheli” ve “az şüpheli” olarak sınıflandırılacak. İhbarın yanında sağlam delilleri olanlar soruşturma sonucuna göre memurluktan atılacak. “Az şüpheli” gruptaki memurlar bakanlık birimleri tarafından 3-4 yıl yakın takibe alınacak. Yapılan takipte ‘FETÖ’ ile bağlantısı tespit edilenler delilleriyle ihraç edilecek.

"Sağlıkçılar için günde 500 ihbar geliyor"

Operasyonlar devam ederken sadece Sağlık Bakanlığı’nda çalışan personelle ilgili ‘FETÖ’ bağlantısı iddiasıyla günlük 500 ihbar geldiği öğrenildi. Hakkında ihbar yapılan memur için inceleme başlatılıyor.