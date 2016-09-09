Hakkında 'FETÖ' üyeliği iddiası bulunan AKP'li belediye başkanı istifa etti

Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Külünkoğlu, partisinden ve belediye başkanlığından istifa etti. Külünkoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bazı kesimlerce cemaate yakınlığı ile eleştiriliyordu. AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünkoğlu akrabası olan Mustafa Külünkoğlu'nu kastederek, "Sülaleme mensup ve halen bir makamda görev yapan, hakkında FETÖ örgütü üyeliği ve yöneticiliğine ilişkin bilgi dolaşan kişi devlete gidip teslim olmalı ve de ihanet örgütüne ilişkin bildiği ve yaşadıklarını ifade etmelidir'' demesinin ardından istifa eden Külünkoğlu, ''Cumhurbaşkanımızın bu zor dönemdeki en büyük talihsizliği partimizin içerisindeki İrlandalılardır'' diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Muhammet Kaçar'ın haberine göre, Büyükköy Belediye Başkanı Mustafa Külünkoğlu yazılı açıklama yaparak 2.5 yıldır gururla ve onurla sürdürdüğü belediye başkanlığı görevinden ve parti üyeliğindenistifa ettiğini duyurdu. Onlarca ülke ve yüzlerce oluşumun hedefinin AKP'yi zayıf düşürüp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a zarar vermek olduğunu öne süren Külünkoğlu, "En acısı partimizin içerisindeki fitneciler attıkları her iftira ile partimize ve Cumhurbaşkanımıza bile bile zarar verdiler. Ben içimizdeki fitnecilere, koltuk sevdalılarına, koltuk uğruna davasına ihanet etmenin hiçbir büyük görevle ölçülemeyeceğini göstermek için belediye başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım. Cumhurbaşkanımız ve partimizin bu zor dönemdeki en büyük talihsizliği partimizin içerisindeki İrlandalılardır" ifadelerine yer verdi.

'FETÖ' iddiaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl Ağustos ayında Büyükköy Beldesi'ni giderek Belediye Başkanı Mustafa Külünkoğlu'nu ziyaret etmiş, belediye binası balkonundan vatandaşlara hitap etmişti. Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Rize Sanayici İş Adamları Derneği'nde (RİSİAD) bir dönem başkanlık yapan Mustafa Külünkoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bazı kesimlerce cemaate yakınlığı ile eleştirilmeye başlanmıştı. AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünkoğlu da sosyal medya hesabından bir süre önce yaptığı paylaşımla, akrabası olan Belediye Başkanı Mustafa Külünkoğlu'nu kastederek, "Sülaleme mensup ve halen bir makamda görev yapan, hakkında FETÖ örgütü üyeliği ve yöneticiliğine ilişkin bilgi dolaşan kişi devlete gidip teslim olmalı ve de ihanet örgütüne ilişkin bildiği ve yaşadıklarını ifade etmelidir. Vatana ihanetin akrabası, arkadaşlığı olamaz. Ve bu kişileri korumadım korumayacağım” ifadelerine yer vermişti.