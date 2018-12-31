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Yaşam

Hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

K.Y, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi

31 Aralık 2018 22:00

Kayseri'de, 15 ayrı suçtan hakkında toplam 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü sahte kimlikle yakayı ele verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Arana Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 15 farklı suçtan toplam 75 yıl hapis cezası bulunan K.Y'yi (71), kent merkezinde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Cezaevine gönderildi

Üzerinden sahte kimlik çıkan ve yaklaşık 6 yıldır arandığı öğrenilen K.Y, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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