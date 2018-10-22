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Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R

22 Ekim 2018 21:38

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.P., gözaltına alındı. Mahkemeye çıkartılan R.P. tutuklandı.
Bursa\'da, \'uyuşturucu ticareti\', \'silahlı tehdit\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis ve 6 bin lira da para cezası bulunan, ayrıca 7 ayrı suçtan aranan R.P., Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Değirmenönü Mahallesi\'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. R.P.\'nin evinde yapılan aramada sahte kimlik, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.P.,  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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