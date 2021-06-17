Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş hesaplarını kilitledi!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği öne sürülen Veyis Ateş, Instagram sayfasını kilitledi.

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için Veyis Ateş'in para istediğini öne sürmüştü. Peker ayrıca, Veyis Ateş'e Süleyman Soylu tarafından araç ve koruma polisi tahsis edildiği de iddia etmişti.

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman da, Sezgin Baran Korkmaz'la bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Veyis Ateş'in Korkmaz'dan 10 milyon euro istediğine yönelik iddialarda bulunmuştu.

Konu hakkında bugüne kadar açıklama yapmayan Veyis Ateş, herkese açık olan Instagram hesabını kilitledi.