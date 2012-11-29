'Hakkımı helal etmiyorum, takdiri yetkililere bırakıyorum'

Bodrum'da kılınan bir cenaze namazı sırasında komşusuna "hakkını helal etmeyen" T.B., ölen kişinin yakınları tarafından tartaklanmak istendi.

48 yaşındaki T.B., Gökçebel mevkiinde üç yıl önce astım hastalarının tedavisinde iyi geldiğine inanılan yeşil yumurta üretmek için iki dönüm arazi üzerine Ekolojik Yumurta Çiftliği kurdu.

T.B, bu yıl Haziran ayında çiftlikte bulunan tavuk ve ördeklerinin komşusu emekli sağlık memuru O.D. tarafından zehirlenerek telef edildiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturması ve iki komşu arasındaki husumet sürerken, O.D. yaşamını yitirdi.

Komşusunun öldüğünü ve cenazesinin de Yemiş Camisi’nden kaldırılacağını öğrenen T.B., farklı bir şekilde tepkisini dile getirdi.

'İtirazım var, merhumu iyi bilmem'

O.D.'nin tabutunun musalla taşına konmasından sonra imamın cenaze namazın nasıl kılınacağını anlatıp “Merhumu nasıl bilirdiniz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? diye sorması üzerine, cemaat arasında saf tutan T.B., umulmadık bir yanıt verdi.

T.B., elini havaya kaldırarak, “İtirazım var. Ben merhumu iyi bilmem. Hakkımı helal etmiyorum. Çünkü benim, kanserli karımın ve üç çocuğumun rızkını elde ettiğim, 600'e yakın tavuk ve ördeğimi zehirleyerek öldürdü. Defalarca kendisine gidip, ’Gel şu borcunu öde, helalleşelim’ dedim. Çocuklarına da söyledim. Kimse beni ciddiye almadığı gibi elimdeki diğer hayvanlarımı da zehirlemekle tehdit ettiler. Haklarımı helal etmiyorum. Helal olmasın’’ diye bağırdı. Ardından da saftan çıkarak kenara çekildi ve cenaze namazını kılmadı.

Zabıtalar araya girdi

İmamın cenaze namazını bitirmesinin ardından cemaat, tabutu alıp cami arkasındaki mezarlığa yönelirken, O.D. bazı yakınları da T.B.'nin üzerine yürüyerek yakasından tutup tartaklamak istedi. Belediye zabıtası ve orada bulunanların araya girmesi ile T.B. cami önünden uzaklaştırıldı.