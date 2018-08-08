Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı

Arabesk müziğinin bilinen isimlerinden Hakkı Bulut’un, sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haber, Hakkı Bulut'un Instagram sayfasından, "Sevgili babamız Sn. Hakkı Bulut ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda olup, birazdan kalp ameliyatı olacaktır. Siz sevenlerinden ailesi olarak dualarınızı esirgememenizi diliyoruz" denlerek duyuruldu.

Onur Akay da yazdı

Onur Akay da Hakkı Bulut'un durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“Arabesk müziğinin taçsız kralı hastaneye kaldırıldı! O, 61 albüm ve 1000 bestenin sahibi. İkimiz Bir Fidanız, Ben Buyum, Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup, İtirazım Var gibi şarkıların yazarı Hakkı Bulut, zor günler geçiriyor. Sağlık problemleri nedeni ile hastaneye kaldırılan değerli sanatçımıza anjiyo yapıldı ancak, stent takılacak damarı kalmamış ve damarı kopacak vaziyetteymiş.”