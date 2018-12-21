Hakkı Bulut, canlı yayında kredi kartlarının şifrelerini ifşa etti

Usta sanatçı Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut'la katıldığı magazin programında farkında olmadan banka kartlarının şifrelerini açıkladı. Olay karşısında ne diyeceklerini bilemeyen program sunucuları "Oh maşallah şifreleri ilan etti" diyerek reklam arasına kadar bankaları arayarak şifreleri değiştireceklerini söyledi.

Usta sanatçı Hakkı Bulut ve eşi Saadet Bulut, 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Canlı yayında eşine olan sevgisini anlatan Bulut, bir ara kendini kaptırarak banka kartlarının şifrelerini açıkladı.

Eşiyle arasında 4 yaş olduğunu söyleyen Hakkı Bulut, canlı yayında farkında olmadan kart şifrelerini verdi. Eşiyle birbirlerine olan bağlılıklarını anlatan Bulut, "Mesela herhangi bir bankaya gittim kart şifresini yazarken önce kendi yaşımı yazıyorum bide hanımın yaşını yazıyorum" dedi.

Sunucular şoke oldu

Olay karşısında ne diyeceklerini bilemeyen program sunucuları "Oh maşallah şifreleri ilan etti" diyerek reklam arasına kadar bankaları arayarak şifreleri değiştireceklerini söyledi.